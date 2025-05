Leão XIV: internautas resgatam fotos antigas do novo papa; veja

De cerveja em Minas Gerais a passeis de cavalo no Peru, as voltas ao mundo como missionários do novo papa Leão XIV renderam boas imagens que têm repercutido na internet. E há quem defenda: Robert Prevost é mais um papa latinoamericano e as fotos podem provar.

Fluente em português, o Santo Padre esteve em Belo Horizonte (MG) e região metropolitana em 2004 e 2012, ocasiões em que participou de eventos da Ordem de Santo Agostinho.

Leão XIV também esteve na comemoração dos 70 anos do Colégio Santo Agostinho, na capital mineira. A escola relembrou o momento nas redes sociais. Nas fotos, ele aparece em celebrações, ao lado de jovens e até ao lado de uma mesa repleta de sanduíches para um lanche com outros membros do clero.

Foi também nessa comemoração, em 2004, em que o novo papa aparece em momento descontraído, bebendo cerveja ao lado de outros convidados.

Outra visita ao Brasil ocorreu em 2013, quando esteve no Encontro de Jovens Agostinianos em São Paulo. Na época, ele visitou duas escolas agostinianas na grande SP. No X, uma internauta publicou uma foto do novo papa em celebração. Segundo ela, ele celebrou uma missa na Zona Leste da capital em 2013.

tbm já fez missa aqui na ZL pic.twitter.com/nGNzsAyHuI — invoke-virtual {Daiane}, (@wh0isdxk) May 9, 2025

Papa peruano

Já no Peru, país de coração e segunda nacionalidade do pontífice, os registros são inúmeros. A conta Peru Out Of Context, criada em 2020, celebrou a eleição do papa Leão XIV com registros do Santo Padre no país, onde foi nomeado bispo da Diocese de Chiclayo.

Um dos mais emblemáticos mostra Prevost se servindo em uma panela de frangos. Em Chiclayo, um restaurante já chegou a colocar recado em uma placa na fachada: o papa comeu aqui.

Son rápidos en Chiclayo pic.twitter.com/v8PGb2lUx5 — Perú Out Of Context (@OutPeru) May 8, 2025

Post mostra foto do papa montando a cavalo. A imagem chegou a ser foto de perfil de Robert Prevost no Facebook — não há confirmação se o perfil, atuante desde 2020, é oficial.

Outras imagens mostram felicitações ao papa em aniversários, presença em festas e visitas a comunidades. “O novo Papa vivia a estética da paróquia carismática latino-americana”, diz post.