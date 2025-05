Idosa de 83 anos tem a perna errada amputada em hospital

Uma idosa de 83 anos de idade teve a perna errada amputada em um hospital, no estado de Barinas, na Venezuela. Flor María Corredor, paciente do Hospital Dr. Luis Razetti, foi vítima do erro médico irreversível durante tentativa de retirar o membro do corpo, em decorrência de diabetes. Três médicos foram presos, nesta sexta-feira (30/5), de acordo com informações do Ministério Público do estado.

A paciente precisaria amputar a perna esquerda, devido complicações de diabetes. No entanto, teve a perna direita amputada, e agora vai ter que ficar sem os dois membros inferiores. De acordo com o jornal venezuelano El Nacional, a idosa continua internada, enquanto aguarda intervenção cirúrgica na perna correta.

"Quando nossa mãe saiu da cirurgia, vimos imediatamente que sua perna, que estava bem, havia sido amputada. Chamamos os médicos, mas não havia nada que pudessem fazer. Por isso, fomos às autoridades", relatou Jesús Carriazo, filho de Flor María, ao portal do país.

Por se tratar de um dano irreparável, os médicos podem pegar penas de três a seis anos de detenção, segundo o artigo 416 do Código Penal venezuelano, para os que causarem "uma doença mental ou física, certamente ou provavelmente incurável, ou a perda de qualquer sentido de uma mão, pé, fala, capacidade de engravidar ou o uso de qualquer órgão". Os responsáveis foram identificados como Marcial Rodríguez, Tibisay Camacho e Génesis Ramírez.

"Através da condição que possuem como médicos, eles realizaram uma cirurgia em Flor Corredor e, por engano, amputaram sua perna direita. Os danos causados são irreparáveis", disse o procurador geral Tarek William Saab, ao El Nacional.