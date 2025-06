Modelo morre após despencar de voo de parasailing na Sérvia

A modelo sérvia Tijana Radonjic, de 19 anos, morreu na quarta-feira (28/5) após despencar de aproximadamente 50 metros de altura no mar Adriático, durante uma gravação promocional de parasailing — atividade aquática em que um paraquedas é puxado por um barco ou veículo motorizado.

Natural de Novi Sad, no norte da Sérvia, Tijana havia sido contratada para participar da campanha publicitária de verão de uma empresa de turismo, que buscava atrair visitantes interessados na atividade. A proposta era mostrar a modelo, sorridente e de biquíni, voando sobre a Riviera de Budva, ponto turístico conhecido na região.

De acordo com testemunhas, a jovem aparentava estar tranquila no início da gravação, enquanto estava equipada com colete salva-vidas e cinto de segurança. No entanto, durante o voo, a cerca de 45m de altura, ela começou a apresentar sinais de pânico.

A modelo gravava um vídeo para o TikTok na hora do acidente (foto: Reprodução/X)

Imagens gravadas no local mostram a modelo rasgando o colete e tentando se soltar do cinto. Segundo o jornal britânico The Mirror, Tijana gritava “me ponham no chão, me ponham no chão” antes de despencar no mar.

Banhistas e paramédicos se mobilizaram rapidamente, mas a jovem foi resgatada sem vida. As autoridades locais acreditam que a queda foi fatal.