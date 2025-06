Bilionário amigo do príncipe William morre após engolir abelha em jogo de polo

Descrito como “líder visionário” pela empresa de peças automotivas que geria, o empresário havia prestado homenagem, nas redes sociais, aos pelo menos 265 mortos no acidente aéreo que ocorreu na Índia horas antes da própria morte, pela manhã. “Meus pensamentos e orações estão com todas as famílias afetadas”, escreveu. “Que encontrem força neste momento difícil.”

A revista Forbes estima o patrimônio líquido de Kapur em US$ 1,2 bilhão (mais de R$ 6,6 bilhões, na cotação atual). A Sona Comstar informa que o indiano teve “papel fundamental na transformação” da companhia em “empresa global de tecnologia de mobilidade construída com base em inovação, sustentabilidade e propósito”.

Sunjay foi casado por mais de dez anos com a atriz de Bollywood Karisma Kapur, com quem teve dois filhos, que hoje têm 14 e 20 anos. Em entrevista de 2016, a artista havia afirmado que certa vez ele a deixou com o filho doente, então com quatro meses de idade, “para jogar uma partida de polo com o príncipe William”.