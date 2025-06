Primeira astronauta negra da Nasa em longa missão na Estação Espacial Internacional se aposenta aos 54 anos

Se aposentou aos 54 anos, no último 30 de maio, a astronauta da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço ( Nasa ) Jeanette J. Epps. Selecionada para servir a agência em 2009, ela tem quase 16 anos de carreira no órgão americano e foi a primeira mulher negra a atuar como especialista em uma missão de mais de 230 dias a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Formada em física e doutora em engenharia aerospacial, Epps fez parte da recente missão SpaceX Crew-8, lançada em março de 2024, que trabalhou centenas de experimentos científicos durante as expedições 71 e 72. Lá, foi engenheira de voo a bordo do laboratório orbital por quase oito meses.

Em outras missões, Jeanette atuou como comunicadora-líder de cápsula, no Centro de Controle de Missão do órgão espacial americano, e como astronauta de apoio às tripulações da ISS. Em terra, participou, entre outros, de missões na costa da Flórida e conduziu estudos geológicos no Havaí.