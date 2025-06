Trump chama ataque iraniano de "fraco" e agradece aviso de Teerã

A imprensa internacional noticiou que o Irã comunicou previamente o ataque às autoridades norte-americanas e do Catar - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, qualificou como "resposta fraca" a retaliação do Irã aos recentes ataques norte-americanos contra instalações militares e nucleares iranianas.

Em resposta aos bombardeios dos EUA no último sábado (21/6), o Irã lançou 14 mísseis em direção à base aérea de Al Udeid, no Catar, a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, na tarde desta segunda-feira (23).

Trump utilizou as redes sociais para informar que 13 dos 14 mísseis iranianos foram interceptados, e o último caiu em uma área que não representava risco. "Fico feliz em informar que nenhum americano foi ferido, e quase nenhum dano foi causado", publicou na Truth Social.

A imprensa internacional noticiou que o Irã comunicou previamente o ataque às autoridades norte-americanas e do Catar. Trump confirmou a informação e agradeceu a Teerã pelo aviso, ressaltando que a comunicação evitou vítimas.

O ex-presidente expressou otimismo, sugerindo que "talvez o Irã agora possa caminhar rumo à paz e à harmonia na região", e incentivou Israel a seguir o mesmo caminho.