Brasileira na Indonésia: irmã de Juliana agradece apoio e mantém esperança por resgate

Irmã de Juliana Marins, jovem que na trilha em direção a um vulcão na Indonésia, Mariana Marins agradeceu o apoio do público em um vídeo, publicado, na noite desta segunda-feira (23/6), no Instagram criado pela família, com o foco em ajudar o resgate da brasileira. Ela ainda disse que não tem a confirmação do estado da irmã.

"Está chegando a noite, nossa expectativa aumenta. O resgate vai ser retomado. A gente está muito na expectativa de ver Juliana novamente, viva, bem, aqui com a gente", afirmou Mariana na publicação.

"Quero agradecer a todo mundo, todo carinho que vocês têm enviado, todas as energias positivas. Tenho certeza de que Juliana está sentindo isso tudo lá agora e está mantendo ela viva. Eu sinto isso. É, a gente não tem confirmação ainda do estado dela, mas eu tenho certeza de que isso tudo está fazendo muita diferença", completou.

"Então, muito obrigada a todo mundo que está com Juliana, está pensando em Juliana, mandando energia positiva. Muito obrigada mesmo, gente. Vamos trazer Juliana para casa", finalizou.

Leia mais: Resgate de brasileira em trilha de vulcão na Indonésia é suspenso novamente após socorristas avistarem jovem



Familiares e amigos aguardam o resgate da brasileira desde sábado (21/6). Segundo autoridades locais, a jovem foi localizada, mas a equipe que está à procura da jovem enfrenta dificuldades para realizar o resgate.

Também nesta segunda-feira, o pai da brasileira relatou as dificuldades para ir de encontro à filha. Devido ao ataque iraniano a uma base aérea dos Estados Unidos no Catar, o espaço aéreo que levaria o homem ao país asiático foi fechado e não há previsão de retomada.