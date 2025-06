Trump sobre cessar-fogo entre Irã e Israel: "Aviões vão dar meia-volta"

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala à imprensa antes de embarcar no Marine One, no gramado sul da Casa Branca, em Washington, D.C., em 24 de junho de 2025 - (crédito: Mandel NGAN/AFP)

Depois de acusar Israel e Irã de violarem o cessar-fogo, o presidente norte-americano Donald Trump disse que o acordo "está em vigor" e que Israel não vai atacar o Irã. "Todos os aviões vão dar meia-volta e voltar para casa. Ninguém será ferido, o cessar-fogo está em vigor", escreveu Trump na plataforma Truth Social, nesta terça-feira (24/6).

Minutos antes, Trump disse que está infeliz com os dois países. "Não estou feliz com o Irã também, mas realmente não estou feliz com Israel. Israel tem de se acalmar, tenho que fazer Israel se acalmar", destacou Trump ao embarcar para a cúpula da Otan, em Haia. O republicano também disse que os dois países estão "lutando tanto e com tanta intensidade que não sabem o que estão fazendo".

Pouco depois de Trump declarar que o cessar-fogo estava em vigor, na segunda-feira (23/6), o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, denunciou a detecção de dois mísseis iranianos e prometeu que o país iria "responder com força". O governo israelense afirmou, ainda, ter "eliminado uma dupla ameaça existencial imediata: nuclear e balística" em Teerã.

O Irã não confirmou oficialmente o cessar-fogo, mas o Conselho de Segurança Nacional do país divulgou um comunicado no qual cita "uma vitória que forçou o inimigo a se arrepender, aceitar a derrota e cessar unilateralmente sua agressão" e destacou que "permanece em alerta, com os dedos no gatilho, pronto para uma resposta decisiva que provocará o arrependimento de quem iniciar uma agressão".

Com informações da AFP*