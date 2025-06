Personal trainer morre durante desafio promovido pelo maior influenciador do mundo

O personal trainer Tyler Wal morreu durante as gravações de um desafio de emagrecimento promovido pelo influenciador mais popular do mundo, MrBeast — que acumula mais de 74 milhões de seguidores apenas no Instagram. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

O desafio foi proposto por MrBeast a um amigo chamado Majd, que deveria perder 45 quilos em 178 dias (cerca de seis meses). Caso atingisse a meta, Majd receberia uma recompensa de aproximadamente R$ 2,3 milhões (US$ 417,6 mil).

Para cumprir o desafio, Majd ficou hospedado em uma casa equipada com academia e uma despensa contendo apenas alimentos selecionados. Durante todo o processo, ele contou com o acompanhamento de Tyler Wall, responsável por orientar os treinos e manter a motivação em alta. Majd atribuiu o progresso a Wall, afirmando que não teria conseguido sem a ajuda dele.

Após a morte de Tyler, MrBeast ofereceu cancelar o lançamento do vídeo por respeito à situação. No entanto, a família do personal trainer insistiu para que a publicação fosse mantida, dizendo que essa era a mensagem que Tyler gostaria de deixar ao público: esperança, superação e positividade.

MrBeast também prestou homenagem nas redes sociais, descrevendo Tyler Wall como uma pessoa extraordinária, cuja gentileza e espírito inspirador marcaram profundamente todos que o conheceram.