Tempestade na França deixa mortos e mais de 100 mil casas sem luz

Uma tempestade atingiu diversas regiões da França entre a noite de quarta-feira (25/6) e a madrugada desta quinta-feira (26/6), deixando dois mortos, 17 feridos e provocando cortes de energia que afetaram cerca de 100 mil residências.

Os temporais vieram logo após uma severa onda de calor que assolava o país, com temperaturas que chegaram a 40 °C.

Entre as vítimas está um menino de 12 anos, atingido por uma árvore durante a tempestade na cidade de Montauban, a 625 quilômetros a sudeste de Paris. Em Mayenne, no oeste francês, um homem morreu ao colidir seu quadriciclo contra uma árvore caída na pista.

O balanço dos danos aponta 17 pessoas feridas, sendo uma em estado grave no departamento de Nièvre, ao sul da capital. As chuvas intensas, acompanhadas de ventos de até 100 km/h de granizo, provocam a queda de árvores, bloqueio de estradas e danos severos à rede elétrica.

Alertas

Durante as horas mais críticas das tempestades, os serviços de emergência foram intensamente acionados. Os bombeiros realizaram cerca de 2.500 intervenções em todo o território francês, atendendo a quedas de árvores, inundações e danos à infraestrutura. O alerta laranja, emitido pelas autoridades meteorológicas, foi suspenso por volta das 3h da manhã, quando as condições começaram a se estabilizar nas regiões mais afetadas.

Segundo a empresa Enedis, responsável pela distribuição de energia na França, cerca de 100 mil casas amanheceram sem eletricidade, especialmente nas regiões do centro-sul e centro-oeste. A companhia relatou que galhos e árvores derrubaram cabos elétricos e atingiram carros estacionados.

As tempestades também causaram transtornos nos transportes. Trens entre Paris e Amiens foram suspensos, e linhas urbanas de metrô e trens foram interrompidas devido a inundações. No aeroporto Charles-de-Gaulle, três voos foram desviados para Lille-Lesquin por segurança.

Tempestade invade política

O impacto foi sentido até no parlamento francês. Um vazamento no teto interrompeu temporariamente uma sessão na Assembleia Nacional durante um debate sobre a guerra entre Irã e Israel. O debate foi suspenso logo após o discurso de François Bayrou, o primeiro-ministro. “Tivemos um pequeno vazamento no teto com goteiras”, afirmou Roland Lescure, que estava presidindo a sessão. O debate foi retomado pouco tempo depois após a situação ter sido resolvida.

Em Valailles, "um raio atingiu a torre de uma igreja, que desabou parcialmente", segundo a prefeitura. Em Herqueville, o telhado do centro comunitário foi danificado.

Período de calor extremo

As tempestades vieram após a 50ª onda de calor registrada na França desde 1947, metade delas ocorreu desde 2001. Especialistas alertam que a frequência e intensidade desses fenômenos climáticos são consequência direta do aquecimento global.

