Velório dos jogadores Diogo Jota e André Silva começa em Portugal

Iniciou na manhã desta sexta-feira (4/7) o velório dos irmãos Diogo Jota, 28 anos e André Silva, 25, na capela de São Cosme e Damião, em Gondomar, perto do Porto, em Portugal. Amigos, familiares e figuras públicas têm comparecido para dizer adeus.

Leia também: A carreira e os números de Diogo Jota, atacante do Liverpool e de Portugal que morreu em acidente de carro

Os irmãos morreram em um acidente de carro em uma rodovia no noroeste da Espanha, em 3 de julho. Eles viajavam em uma Lamborghini. O pneu do automóvel explodiu, o que fez com que saísse da pista e pegasse fogo. O veículo é um Lamborghini Huracán superesportivo com motor que pode chegar até 325km/h de velocidade máxima.



Carreira

Revelado no Paços de Ferreira, Diogo Jota transferiu-se para o Atlético de Madrid em 2016, com empréstimos ao Porto e Wolverhampton, onde foi peça-chave no retorno à Premier League. Em 2020, o Liverpool o contratou. Pela seleção portuguesa, acumulou 49 partidas e 14 gols, contribuindo para duas conquistas da Liga das Nações, de 2019 e em 2025.

André Silva seguiu os passos do irmão, jogando no Penafiel (segunda divisão de Portugal). Além do futebol, cursou gestão e fundou uma empresa com Diogo pouco tempo antes do falecimento.