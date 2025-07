A primeira baleia que sobreviveu a anestesia geral para retirar cistos

Cirurgias envolvem riscos, e quando o paciente é um animal — especialmente um que vive na água — a logística se torna ainda mais complexa. Kimalu — baleia-beluga, ou baleia-branca, do Aquário Shedd, em Chicago (EUA) — entrou para a história ao se tornar a primeira da espécie a despertar de uma anestesia geral após uma cirurgia para retirada de cistos na parte superior da cabeça.

O procedimento ocorreu no aquário onde Kimalu nasceu e viveu a vida toda, sendo bem conhecida pelos cuidadores. Por isso, foi possível identificar rapidamente que havia algo errado durante os exames de rotina. Após alguns testes, a equipe decidiu que o próximo passo seria uma tomografia computadorizada — um grande desafio, já que o animal pesa mais de 453kg. O exame indicou que a cirurgia seria essencial tanto para aliviar o desconforto quanto para investigar a origem dos cistos.

“Não existe um manual para anestesiar uma baleia e levá-la a uma cirurgia, então nos apoiamos no conhecimento profundo que temos sobre a Kimalu como indivíduo e na nossa incrível rede de especialistas, tanto aqui no Shedd quanto em outras instituições”, explicou Karisa Tang, vice-presidente de saúde animal do aquário, em comunicado. “Conseguimos ajudar a Kimalu e, ao mesmo tempo, fizemos história com as belugas.”

A cirurgia contou com o apoio de cerca de 30 profissionais, entre cirurgiões e veterinários. Devido à anatomia única da espécie — incluindo a característica cabeça arredondada e flexível —, não se sabia como ela reagiria à anestesia, ou mesmo se acordaria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Houve momentos em que todos pareciam estar prendendo a respiração juntos”, contou a doutora Tang. “Essa experiência ficará marcada para sempre na minha carreira.” Para garantir um despertar suave, Kimalu foi cercada pelos cuidadores e foram reproduzidos sons do grupo de belugas do aquário. Em seguida, ela foi colocada em um espaço de recuperação, onde continua sendo observada.

“A recuperação vai levar tempo e ainda não é garantida, mas acreditamos que a cirurgia já trouxe grande alívio ao desconforto que ela vinha sentindo”, disse a médica. “Agora, é a Kimalu quem define o ritmo da própria recuperação — e vamos seguir a liderança dela.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shedd Aquarium (@shedd_aquarium)