Demitido pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, Roman Starovoit, ex-ministro de Transportes, foi encontrado morto. Em comunicado, o Comitê de Investigação informou que ele se suicidou. As autoridades disseram que o corpo foi encontrado, com a marca de um tiro na cabeça, em um subúrbio de Moscou após o anúncio da demissão. Não foram fornecidos mais detalhes nem mesmo horário em que o corpo foi encontrado.

Leia mais:

Ex-lutador morre como herói ao salvar crianças em rio no Arizona

Samba, o novo herói francês, resgata crianças de prédio em chamas

Uma investigação foi aberta para "estabelecer" as "circunstâncias" exatas da morte do ex-ministro, acrescentou. "O corpo do ex-ministro de Transportes da Federação Russa, Roman Vladimirovich Starovoit, foi encontrado em seu carro com um ferimento de bala", declarou o Comitê de Investigação, assegurando que "a principal teoria é a de suicídio".

Starovoit, de 53 anos, ocupava o cargo de ministro de Transportes da Rússia desde 24 de maio do ano passado. Anteriormente, havia sido governador da região de Kursk, onde a Rússia enfrentou uma incursão ucraniana. A agência oficial de notícia da Rússia, Tass, não menciona as motivações que levaram à exoneração do ex-ministro do cargo.

As autoridades não revelaram o horário exato de sua morte, sabe-se apenas que o corpo estava no carro do próprio Starovoit. O Kremlin publicou um decreto assinado por Putin para destituir Starovoit de suas funções, sem detalhes. A demissão ocorreu após outro fim de semana de caos nos aeroportos russos pelos ataques de drones ucranianos.

Ao mencionar a demissão antes que fosse anunciada a morte de Starovoit, o porta-voz de Kremlin, Dmitri Peskov, disse que não estava relacionado com "uma perda de confiança". Pouco depois de o Kremlin anunciar a demissão, Putin se reuniu com um dos adjuntos de Starovoit, Andrei Nikitin, para nomeá-lo ministro interino dos Transportes.