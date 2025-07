Três pessoas morrem em enchente no Novo México; veja vídeo

Três pessoas morreram na enchente que atingiu a vila Ruidoso, no Novo México (EUA), na terça-feira (9/7). Segundo o governo local, as vítimas são um homem de 40 a 50 anos, e duas crianças, de 4 e 7 anos. "Eles foram carregados rio abaixo durante a enchente catastrófica que fez o Rio Ruidoso atingir um nível recorde de 6 metros – 1,5 metro a mais que o recorde anterior", diz um comunicado.

Muitas pessoas ficaram ilhadas devido ao aumento das águas e várias casas sofreram danos — sendo que uma dela chegou a ser arrastada. O Serviço Meteorológico Nacional declarou emergência por causa das inundações em Ruidoso. "Nossos corações estão partidos pelas famílias que perderam seus entes queridos nesta terrível tragédia. Toda a vila de Ruidoso expressa nossa mais profunda solidariedade e compaixão a essas famílias enlutadas neste momento inimaginavelmente difícil. Estamos unidos em nossa tristeza e em nosso compromisso de apoiar uns aos outros enquanto enfrentamos juntos esta perda devastadora", disse a prefeita Lynn Crawford.

A governadora do Novo México, Michelle Latjan Grisham, assinou uma solicitação de declaração de emergência para enviar equipes de resposta federais e recursos de reparo para Ruidoso imediatamente. Estamos encorajados que recursos federais adicionais já estão a caminho. "Vimos o Texas receber os recursos federais de que precisava desesperadamente e Ruidoso merece a mesma resposta urgente", citou a governadora.



Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)





Texas

Mais de 160 pessoas estão desaparecidas no estado americano do Texas, após as enchentes do fim de semana. Segundo as autoridades, 109 pessoas morreram. Kerr foi o condado mais afetado, com 94 mortos, entre eles 27 meninas e monitores que estavam em um acampamento de verão às margens do rio Guadalupe.

Ben Baker, membro da guarda-florestal do Texas, explicou que os trabalhos de busca e resgate com helicópteros, drones e cães são difíceis devido à água e à lama: "Quando tentamos resgatar os corpos, essas grandes pilhas [de escombros] podem ser muito obstrutivas, e adentrá-las é muito perigoso", frisou.

Com informações da AFP*

