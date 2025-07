Homem morre após ser puxado por máquina de ressonância magnética nos EUA

Por Lara Costa (especial para o Correio) - Na última quinta-feira (17/7), um homem de 61 anos morreu após ser puxado para dentro de uma máquina de ressonância magnética em Westbury, Nova York, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, a vítima usava "uma grande corrente metálica no pescoço", e não teve a entrada na sala autorizada, que ocorreu enquanto o exame estava em andamento.

Ele foi levado a um hospital em estado crítico, mas morreu no dia seguinte, um dia depois, a polícia do Condado de Nassau divulgar o caso, que ocorreu no Nassau Open MRI. Segundo a News 12 Long Island, canal afiliado da CNN, o nome do homem era Keith McAllister, de acordo com a esposa, Adrienne Jones-McAllister, que disse à emissora que estava passando pela ressonância magnética.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Adrienne relata que estava examinando o joelho e que precisou de ajuda para se levantar depois, pedindo ao técnico para trazer o marido para ajudá-la. “Gritei o nome de Keith: ‘Keith, Keith, venha me ajudar a levantar’”, comentou.

O News 12 diz que ela pontuou que o marido estava usando no pescoço uma corrente com um cadeado grande que ele usava para musculação. “Naquele instante, a máquina o virou, puxou-o para dentro e ele atingiu a ressonância magnética”, relatou.

Tanto Adrienne quanto o técnico tentaram afastar o homem da máquina. A investigação continua em andamento.