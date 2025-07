'Xamã' que invadiu Capitólio se revolta com Trump mesmo após ser perdoado

Conhecido como 'Xamã de QAnon', Jake Angeli-Chansley, rosto mais conhecido da invasão ao Capitólio em janeiro de 2021, nos Estados Unidos, fez críticas ao presidente do país, Donald Trump, e o acusou de necrofilia.

As falas foram compartilhadas por Jake através das redes sociais, nesta quinta-feira (24/7). Além de Trump, o 'xamã' também ofendeu Israel. "Foda-se esse pedaço de merda estúpido. Que fraude!", escreveu Chansley. "Ah, sim, e foda-se Israel! E foda-se Donald Trump!", complementou.

Anteriormente, Angeli-Chansley já havia feito acusações contra o republicano. Logo após ter sido solto da cadeia, por receber perdão de Trump pela invasão do Capitólio, Jake acusou Trump, em entrevista ao site Mediaite, de cometer o crime de necrofilia.

Segundo ele, o republicano teria tido "relações sexuais com um cadáver para conseguir seus bilhões de dólares", mas sem dar mais detalhes. "É hora de brincar de E SE! E SE... para Trump VOLTAR ao clube dos bilionários... se ele tivesse que f*der um cadáver DE NOVO... Quantas vezes Trump pediu falência? ESSE é o SEU presidente! NÃO O MEU! Eu sou o presidente da Nova República Constitucional dos EUA", afirmou ele, à época.

O que foi a invasão ao Capitólio?

Ocorrida no dia 6 de janeiro de 2021, a invasão ao Capitólio começou como um protesto contra a vitória de Joe Biden na eleição presidencial de 2020. Apoiadores de Trump iniciaram uma insurreição no local, sede do poder Legislativo dos EUA, para tentar impedir a diplomação do democrata. Cinco pessoas foram mortas na ocasião.

No Capitólio, Jake foi filmado sem camisa, com um chapéu de pele de animal, com chifres na parte de cima. Ele estava com o rosto pintado e usava uma bandeira dos EUA amarrada em uma lança.

Centenas de trumpistas foram presos no episódio, incluindo Jake. Ele afirmou ter invadido o Capitólio para atender um chamado de Trump. Enquanto estava preso, no entanto, mudou o discurso. Se disse "traído" por Trump, e ainda se dispôs a depor contra o atual presidente. Antes de ser oficialmente perdoado em 2025, Jake foi condenado a 41 meses de prisão.

O indivíduo, radicado no estado do Arizona, apesar de nascido em Phoenix, é apelidado como 'QAnon' justamente por estar associado ao grupo de mesmo nome, um coletivo supremacista, apoiador de crenças e teorias conspiratórias.