Mulher envolvida no flagra de traição em show do Coldplay se demite

Envolvida num flagre de traição durante um show do Coldplay, no último dia 16 de julho, nos Estados Unidos, Kristin Cabot não é mais a chefe do departamento de recursos humanos da empresa de tecnologia Astronomer.

Em decorrência do episódio que envolveu o então CEO da companhia, Andy Byron, Cabot pediu demissão do cargo, oito dias depois do ocorrido. A informação foi confirmada por um porta-voz da empresa ao site TMZ. "Kristin Cabot não está mais na Astronomer. Ela se demitiu", afirmou, nesta quinta-feira (24/7).

A decisão foi feita poucos dias depois do início de uma investigação formal por parte da própria Astronomer para obter mais informações sobre o ocorrido. O intuito, incialmente, era de afastar Cabot e Byron das respectivas funções.

Por meio de nota, a empresa disse que "o compromisso com os valores e a cultura nos guiam desde nossa fundação. Esperamos que nossos líderes sirvam de exemplo tanto por sua conduta como por sua responsabilidade".

O segundo envolvido no episódio, Andy Byron, anunciou a saída do cargo de CEO.

Relembre

Todo o imbróglio começou em um show da banda britânica Coldplay em Boston, nos Estados Unidos. A 'Câmera do Beijo', responsável por incentivar beijos por parte de casais na plateia, focou dois indivíduos abraçados.

Cabot e Byron, abraçados, se contorceram em agonia e vergonha assim que viram as respectivas imagens transmitidas no telão do estádio, que recebia o show. Quando a câmera focou em ambos, o cantor da banda, Chris Martin, afirmou "ou eles são muito tímidos, ou estão tendo um caso". A fala arrancou gargalhadas do público.

O ocorrido começou a repercutir na internet até que foi descoberto que os dois são colegas de trabalho e casados com outras pessoas. Kristin vive relação com o empresário Andrew Cabot. Andy, da mesma forma, é casado com Megan Kerrigan Byron, mãe dos dois filhos do casal.