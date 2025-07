Tiktoker é assassinada pelo namorado enquanto fazia live 

A influenciadora digital Keyla Andreina González Mercado foi morta com dois tiros na cabeça enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok. O episódio ocorreu no último sábado (26/7), na casa da influencer de 28 anos, em Guayaquil, no Equador. O autor dos disparos seria o namorado dela, identificado como Manuel Andrés Álava Lázaro, que fugiu do local do crime e está foragido.

Leia também: Influenciadora é morta durante transmissão ao vivo no TikTok

Segundo informações do portal britânico Daily Mail, Keyla consumia bebidas alcoólicas com o namorado e uma amiga durante a transmissão ao vivo. Durante a live, a influencer passou a provocar o parceiro, em tom de brincadeira. Sarcasticamente, dizia: "atira duas vezes em mim, eu te imploro. Mas, primeiro, me deixe ficar bêbada".

Depois, ela acrescentou que o namorado a acertaria duas vezes na cabeça. "Vai me matar de uma vez, eu não quero sofrer, duas na cabeça", complementou.

Ao fundo da gravação, era possível ouvir a amiga do casal, que pedia que o homem não atirasse na influencer. Logo em seguida, Keyla grita o nome de Manuel, e é atingida por dois disparos. Conforme a Polícia de Guayaquil, a mulher morreu sentada em uma cadeira na sala de estar.

No local do crime foram encontrados projéteis deformados, o celular usado na transmissão e vestígios de impressões digitais. O suspeito acumula quatro passagens pela polícia por roubo, e ainda está foragido. Enquanto Manuel fugia de moto, a amiga de Keyla foi a responsável por encerrar a live. Em seguida, correu até a casa da família, para deixar todos cientes do ocorrido.

Parentes da vítima relatam que, apesar da natureza brincalhona de Keyla, as piadas feitas por ela não continham qualquer intenção séria. "Só o conhecíamos de vista, nunca conversamos com ele (Manuel)", afirmou um familiar. Em uma publicação no Facebook, a influenciadora afirmou viver um relacionamento "complicado".

Na última postagem feita por ela no TikTok, afirmou ser "uma boa mulher". "Meu objetivo é claro: continuar sendo uma boa mulher, caminhar de mãos dadas com Deus, ser uma mulher simples e humilde sem prejudicar ninguém", escreveu. De acordo com a própria, ela era uma mulher de "alma bonita, caráter forte, olhar travesso, coração puro e sorriso inesquecível".