Boric alerta para risco de tsunami na costa do Chile; Equador também está em alerta

O presidente do Chile, Gabriel Boric, usou as redes sociais, na madrugada desta quarta-feira (30/7), para informar que toda a costa do país está em alerta para risco de tsunami. Mais cedo, o centro de alerta de tsunamis também colocou o Equador na área de risco.

Na noite de terça-feira (29/7), um terremoto de magnitude 8,7 atingiu a costa leste da Rússia e gerou alertas de tsunamis em países asiáticos, ilhas no Pacífico e no estado do Alasca, nos EUA. Com o passar das horas, o alerta foi estendido para outras regiões.

De acordo com Boric, o protocolo é que a população deixe os locais de maior risco. "Devido ao terremoto na Rússia, está sendo realizado neste momento um COGRID nacional. Por enquanto, temos um alerta de tsunami para toda a costa do Chile para amanhã. O protocolo é evacuar 3 horas antes da estimativa de chegada da onda. Estaremos informando em detalhe os próximos passos. Mantenha a calma e siga apenas as instruções das autoridades", diz o presidente em publicação nas redes sociais.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do terremoto foi localizado a cerca 136 km a leste da cidade de Petropavlovsk-Kamchatskiy, na península de Kamchatka, a uma profundidade de 19 km.

Tremor deixa feridos na Rússia

A agência de notícias estatal russa TASS informou que há relatos de "várias pessoas" feridas no extremo leste do país após o tremor. "Infelizmente, há pacientes que ficaram feridos durante o terremoto. Todos os pacientes estão em condição satisfatória. Nenhum ferimento grave foi relatado até o momento", disse Oleg Melnikov, ministro da Saúde da região administrativa de Kamchatka.