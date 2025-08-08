Atriz brasileira de filmes adultos morre aos 28 anos

A atriz brasileira de filmes eróticos Vitória Beatriz, de 28 anos, morreu na última terça-feira (5/8), de acordo com informações da produtora dela. A estrela estava internada em um hospital no Peru desde o dia 27 de julho. A causa da morte não foi revelada.
Nascida em São Paulo, a atriz era famosa em toda a América Latina por atuações na produtora peruana Inka. A atriz e a produtora são especializados em criar paródias pornográficas de filmes e séries famosas. Alguns dos sucessos são 'Round 6', 'Aladdin', 'Superman', 'Chaves', 'Chapolin Colorado' e 'Branca de Neve e os Sete Anões'.
A morte foi confirmada cinco dias depois de um pedido vindo da família por orações. Os familiares informaram que ela estava internada em estado crítico, mas não deram detalhes. De acordo com informações do canal peruano Habla Pe, a atriz tinha um edema cerebral, acompanhado por complicações cardíacas.
“Sua alegria, seu carinho e a luz que ela transmitia em cada momento deixaram uma marca permanente em todos nós que tivemos o privilégio de conhecê-la”, escreveu a produtora, em um trecho do comunicado. A empresa prestou condolências a familiares e amigos. "Suas memórias viverão para sempre", complementou.
