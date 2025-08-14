Violonista piauiense Josué Costa se apresenta no "Estação do Choro"

O violonista José Costa se apresentará nesta sexta-feira (15/8), às 20h, no projeto Estação do Choro, realizado no Teatro Ary Barroso SESC 504 Sul. Os ingressos custam a partir de R$30 e a venda está aberta pelo site.

Leia também: Selena Gomez relembra sucesso e emoção de “Who Says”

Uma das missões do projeto é criar conexões entre as cenas musicais e instrumentais de diversas regiões. Josué Costa, que é do Piauí, será o primeiro solista de outra cidade a se apresentar no Estações do Choro. O músico voltará para Brasília pela primeira vez em cinco anos.

Leia também: Lola Young: o fenômeno global com “Messy”

O show de Josué terá a participação da dupla Vinicius Vianna e Gabriel Carneiro. O repertório passará por clássicos do choro e músicas nordestinas, além de composições autorais. Além disso, será prestada homenagem a Alencar Sete Cordas, músico cearense radicado em Brasília.

Leia também: Joe Jonas revela como a paternidade mudou sua vida

Serviço

Especial violão brasileiro com Josué Costa

Nesta sexta-feira (15/8), às 20h, no Teatro Ary Barroso SESC 504 Sul. Venda de ingressos a partir de R$30,00 pelo site.