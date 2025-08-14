Milton Hatoum é eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL)

Autor de Cinzas do Norte e Relato de um certo Oriente, o escritor amazonense Milton Hatoum foi eleito nesta quinta-feira (14/8) para a Academia Brasileira de Letras (ABL). Hatoum foi eleito com 33 dos 34 votos para a cadeira 6, que era ocupada pelo jornalista Cícero Sandroni, morto em junho.
O escritor foi eleito quase que unanimemente em uma eleição que não durou nem 30 minutos. Entre os candidatos concorrentes estavam Eduardo Baccarin-Costa, Cezar Augusto da Silva, Antônio Campos e Paulo Renato Ceratti. A candidatura do amazonense, nascido em Manaus em 1952, se tornou realizada após uma conversa com a também imortal Ana Maria Machado que, junto com outros amigos do escritor, precisou convencê-lo a aceitar ser candidato.
Milton Hatoum é um dos nomes mais importantes da literatura contemporânea brasileira. Ganhador de cinco Prêmios Jabutis, Prêmio São Paulo de LIteratura, Prêmio Oceanos e Prêmio Portugal Telecom, ele escreve romances nos quais costuma misturar as próprias memórias com ficção.
Cinzas do Norte, que também virou minissérie, trata da imigração libanesa no norte do Brasil, assim como Relato de um certo Oriente, que deu origem ao filme Retrato de um certo Oriente, de Marcelo Gomes. Hatoum também é autor da trilogia Um lugar mais sombrio, em que conta as memórias de um homem que foi estudante em Brasília nos anos 1960.
