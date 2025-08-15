Relação Trump-Putin: entre elogios e insultos

Trump e Putin trocam elogios e farpas desde o americano voltou à Casa Branca - (crédito: Brendan Smialowski / AFP)

De elogios à irritação e frustração, e até mesmo alguns insultos, Donald Trump não poupou palavras em relação a Vladimir Putin desde seu retorno à Casa Branca.

Estas são algumas das declarações mais notáveis do presidente americano sobre seu homólogo russo.

- "Relação muito boa" -

Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Trump fez do fim da guerra na Ucrânia uma de suas prioridades.

"Acho que ele está destruindo a Rússia por não chegar a um acordo", disse ele a repórteres em 20 de janeiro, referindo-se a Putin, embora tenha observado que sempre se deu "muito bem" com ele.

Um dia depois, publicou em sua rede Truth Social: "Vou fazer um enorme FAVOR à Rússia, cuja economia está fracassando, e ao presidente Putin. Cheguem a um acordo agora e PAREM com essa guerra ridícula! SÓ VAI PIORAR", escreveu em letras maiúsculas.

"Sempre tive uma relação muito boa com o presidente Putin", também afirmou.

Os elogios foram retribuídos. Em 24 de janeiro, o líder russo disse que seu homólogo americano "não é apenas inteligente, ele é uma pessoa pragmática".

"O presidente Putin até usou meu forte slogan de campanha, 'BOM SENSO'. Nós dois acreditamos muito nisso", disse Trump após um telefonema em 12 de fevereiro.

- "Vladimir, PARE!" -

No entanto, no final de março, o nervosismo tornou-se evidente e Trump mencionou a possível "culpa da Rússia" pela persistência da guerra e disse estar "irritado" com Putin quando este atacou a credibilidade do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Porém, no dia seguinte, o magnata republicano acreditava que "Putin cumpriria o que lhe disse".

No final de abril, após intensos bombardeios russos na Ucrânia, Trump foi direto: "Vladimir, PARE!", disse ele, sem descartar a possibilidade de que o líder russo o estivesse enganando.

"Isso me faz pensar que talvez ele não queira parar a guerra, ele está apenas enrolando, e precisamos lidar com isso de outra maneira, por meio de 'medidas bancárias' ou 'sanções secundárias'? Muitas pessoas estão morrendo!!!", reiterou.

- "Completamente LOUCO!" -

Menos de um mês depois, após uma nova onda de ataques russos à Ucrânia, a impaciência de Trump cresceu, assim como suas mensagens violentas: "Sempre tive uma relação muito boa com (o presidente russo) Vladimir Putin, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente LOUCO!", escreveu em sua rede Truth Social. "Ele está brincando com fogo!", alertou.

"Decepcionado" com a Rússia em meados de junho, Trump continuava "muito descontente" um mês depois de suas conversas com Putin, apesar de o líder russo lhe desejar um feliz aniversário.

"Ele quer ir até o fim, continuar matando pessoas, isso não é bom", disse ele a repórteres.

"Se vocês querem saber a verdade: ouvimos muito do que se pode chamar de bobagens por parte de Putin. Ele é sempre muito gentil, mas isso acaba sendo irrelevante", acrescentou à imprensa.

"Não estou mais interessado em falar (com ele)", disse Trump na Escócia em 28 de julho. Mas nesta quarta-feira, dois dias antes do encontro no Alasca, Trump garantiu que o encontro será "muito importante".