Mulher é condenada por torcer os testículos do marido

Sharon foi condenada após torcer os testículos do marido - (crédito: Reprodução/instagram/@SharonIrvine)

Após ter sexo negado pelo companheiro, a escocesa Sharon Irvine ficou furiosa e decidiu torcer os testículos do marido até órgão sangrar devido ao contato com suas unhas. O caso aconteceu na cidade de Blantyre, condado de Lanarkshire, Escócia.

Após o “surto”, Sharon ligou para a polícia e confessou o ato. O crime aconteceu em janeiro, mas só teve seu desfecho esta semana com o julgamento da mulher. O juiz encarregado condenou Sharon a frequentar uma instituição de ajuda a dependentes químicos, além de um ano de supervisão judicial.

Segundo o portal de notícias Daily Mirror, ela e o marido permaneceram casados após o desentendimento, e não interromperam o casamento de 14 anos.

*Estagiário sob supervisão de Luciana Corrêa