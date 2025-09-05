Shein investiga uso de imagem de Luigi Mangione em anúncio de roupas

Luigi Mangione (esquerda), acusado de assassinar o CEO da UnitedHealthcare, e suposto modelo da Shein (direita) - (crédito: AFP / Reprodução )

A gigante da fast fashion Shein abriu uma investigação interna após a divulgação, em seu site, de uma imagem que sugere tratar-se de Luigi Mangione. O norte-americano é acusado de assassinar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, em dezembro de 2024.

A camisa de algodão branco de manga curta, anunciada por menos de US$ 10, foi retirada do ar assim que o problema foi detectado, segundo o jornal NY Post. A imagem teria sido divulgada por um fornecedor terceirizado, conforme declararam representantes da Shein ao portal, e não por campanhas internas da empresa.

A Shein, criada na China, conquistou enorme popularidade entre a Geração Z e os jovens da Geração Y ao oferecer tendências de moda a preços baixos e com rápida renovação. Apesar do sucesso, a empresa enfrenta fortes críticas relacionadas às suas práticas comerciais, que incluem acusações de trabalho forçado em fábricas e de impactos financeiros nocivos provocados pelo modelo de fast fashion — alegações que a marca nega.

Nas redes sociais, o usuários comentaram sobre o caso. “Shein usando imagens de Luigi Mangione com IA em seu site para modelar suas roupas é genuinamente diabólico”, escreveu um internauta no X. “Sabia que era uma empresa lixo, mas Jesus Cristo”, disse outro. "A moda está descontrolada", declarou um terceiro.

O Correio entrou em contato com a varejista e, até o fechamento da matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto para possíveis manifestações sobre o caso.

Quem é Luigi Mangione?

Nome completo : Luigi Nicholas Mangione, nascido em Towson, Maryland, em 6 de maio de 1998

: Luigi Nicholas Mangione, nascido em Towson, Maryland, em 6 de maio de 1998 Formação acadêmica : Engenheiro formado pela University of Pennsylvania, com bacharelado e mestrado em Engenharia — complementou ainda com minor em Matemática e especialização em Inteligência Artificial

: Engenheiro formado pela University of Pennsylvania, com bacharelado e mestrado em Engenharia — complementou ainda com minor em Matemática e especialização em Inteligência Artificial Origem familiar : Vem de uma família de classe alta no Maryland, com envolvimento em negócios como resorts, clubes de campo e mídia; foi valedictorian (o melhor aluno) da Gilman School, um colégio tradicional para meninos em Baltimore

: Vem de uma família de classe alta no Maryland, com envolvimento em negócios como resorts, clubes de campo e mídia; foi valedictorian (o melhor aluno) da Gilman School, um colégio tradicional para meninos em Baltimore Perfil antes do crime: Não tinha antecedentes criminais, era descrito por conhecidos como humilde, discreto e acessível

Por que Luigi Mangione foi preso?

Acusação principal : É o principal suspeito do assassinato de Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, ocorrido em 4 de dezembro de 2024, em frente a um hotel em Midtown Circunstâncias do crime: A promotoria alegou que o crime foi um ato premeditado, planejado como forma de terrorismo — Mangione teria usado uma arma impressa em 3D com silenciador para atirar em Thompson nas costas e na perna

: É o principal suspeito do assassinato de Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, ocorrido em 4 de dezembro de 2024, em frente a um hotel em Midtown Circunstâncias do crime: A promotoria alegou que o crime foi um ato premeditado, planejado como forma de terrorismo — Mangione teria usado uma arma impressa em 3D com silenciador para atirar em Thompson nas costas e na perna Manifesto e motivação : Com ele foi encontrada uma carta manuscrita criticando o sistema de saúde dos EUA, defendendo que grandes seguradoras são parasitárias — sugerindo motivação ideológica

: Com ele foi encontrada uma carta manuscrita criticando o sistema de saúde dos EUA, defendendo que grandes seguradoras são parasitárias — sugerindo motivação ideológica Prisão e evidências : Foi preso em 9 de dezembro de 2024, em um McDonald’s na cidade de Altoona, Pensilvânia, após um funcionário o reconhecer. A polícia apreendeu a arma, silenciador, várias identificações falsas e o manifesto manuscrito, além de realizar análise criminal que ligou suas impressões digitais e a arma ao crime

: Foi preso em 9 de dezembro de 2024, em um McDonald’s na cidade de Altoona, Pensilvânia, após um funcionário o reconhecer. A polícia apreendeu a arma, silenciador, várias identificações falsas e o manifesto manuscrito, além de realizar análise criminal que ligou suas impressões digitais e a arma ao crime Nível federal : homicídio, uso de arma com silenciador e stalking — com possibilidade de pena de morte

: homicídio, uso de arma com silenciador e stalking — com possibilidade de pena de morte Nível estadual (Nova York) : assassinato em primeiro grau como ato de terrorismo, além de múltiplas acusações de porte de arma, falsificação e outros

: assassinato em primeiro grau como ato de terrorismo, além de múltiplas acusações de porte de arma, falsificação e outros Situação judicial atual: Declarou-se inocente. Está sob custódia, aguardando julgamento nos tribunais estadual e federal, com audiências já marcadas

