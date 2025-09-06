Canonização de Carlo Acutis: veja como será a cerimônia no Vaticano

Carlo Acutis morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. Conhecido por usar a internet para evangelizar, ficou popularmente conhecido como "padroeiro da internet" e é frequentemente chamado pelo Vaticano de o primeiro santo "millennial - (crédito: Amanda S. Feitoza/C.B/D.A/Press)

Carlo Acutis será canonizado pelo papa Leão XIV em 7 de setembro, em grande cerimônia na Praça de São Pedro, no Vaticano. Expectativa é de que milhares de fiéis compareçam ao evento, incluindo uma expressiva delegação brasileira — reflexo da forte ligação de Acutis com o país.

A celebração será transmitida ao vivo a partir das 10h (horário local), 5h no horário de Brasília, diretamente da Praça São Pedro. Além de Acutis, outro jovem italiano será canonizado na ocasião: Pier Giorgio Frassati, falecido em 1925, vítima de poliomielite. Frassati era conhecido por seu trabalho voluntário com pessoas em situação de pobreza.

Leia também: Canonização de Carlo Acutis movimenta comunidade católica

O teólogo Raíslon Araújo explica que, a estrutura da celebração não se diferencia das demais missas. No entanto, há momentos específicos que a distinguem. Ele também diz que muito difícil ter algo fora do protocolo. "No máximo tem momentos de homenagem, como por exemplo, no caso do Carlo Acutis, que tem os seus pais e os irmãos vivos, talvez no momento do ofertório. Estes possam entrar levando alguma coisa eh por conta dessa dessa proximidade", afirma.

Leia também: Vaticano se prepara para canonização de Carlo Acutis

Os Ritos Chave da Canonização

A missa de canonização incluirá as seguintes etapas:

Proclamação dos Novos Santos: Um momento solene onde será lida uma espécie de "ata", incorporando oficialmente os dois novos beatos ao cânon dos Santos.



Um momento solene onde será lida uma espécie de "ata", incorporando oficialmente os dois novos beatos ao cânon dos Santos. Virtudes Heróicas: Durante a homilia, o Papa Francisco mencionará as virtudes heróicas daqueles que estão sendo canonizados.



Durante a homilia, o Papa Francisco mencionará as virtudes heróicas daqueles que estão sendo canonizados. Declaração de Santidade pelo Papa: Após a homilia, e antes da Ladainha de Todos os Santos, os postuladores das causas entregarão ao Papa um documento que confirma a conclusão de toda a investigação. O Santo Padre, então, por meio da leitura desse texto, declarará formalmente Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati como santos.



Após a homilia, e antes da Ladainha de Todos os Santos, os postuladores das causas entregarão ao Papa um documento que confirma a conclusão de toda a investigação. O Santo Padre, então, por meio da leitura desse texto, declarará formalmente Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati como santos. Ladainha de Todos os Santos: A celebração também incluirá a recitação da Ladainha de Todos os Santos. Esta ladainha, homenageia santos de diversas épocas – desde os apóstolos e mártires dos primeiros séculos até os santos modernos – e provavelmente incluirá a menção dos dois novos santos canonizados.

Carlo Acutis: uma canonização rápida

Raíslon destaca que o processo de canonização de Carlo Acutis foi relativamente rápido. Segundo o teólogo, isso se deve à natureza da investigação, que considerou principalmente depoimentos de familiares e amigos, dada a pouca produção de textos ou áudios em vida.

"Então, com a beatificação que foi em 2020, ele ficou apenas dependente do reconhecimento do segundo milagre. E aí com o segundo milagre reconhecido, então ele estava apto para receber a canonização", explica Araújo.

Carlo Acutis morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. Conhecido por usar a internet para evangelizar, ficou popularmente conhecido como “padroeiro da internet” e é frequentemente chamado pelo Vaticano de o primeiro santo "millennial". Sua morte ocorreu em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

