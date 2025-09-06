Canonização de Carlo Acutis: veja como será a cerimônia no Vaticano

Carlo Acutis será canonizado pelo papa Leão XIV em 7 de setembro, em grande cerimônia na Praça de São Pedro, no Vaticano. Expectativa é de que milhares de fiéis compareçam ao evento, incluindo uma expressiva delegação brasileira — reflexo da forte ligação de Acutis com o país.
A celebração será transmitida ao vivo a partir das 10h (horário local), 5h no horário de Brasília, diretamente da Praça São Pedro. Além de Acutis, outro jovem italiano será canonizado na ocasião: Pier Giorgio Frassati, falecido em 1925, vítima de poliomielite. Frassati era conhecido por seu trabalho voluntário com pessoas em situação de pobreza.
O teólogo Raíslon Araújo explica que, a estrutura da celebração não se diferencia das demais missas. No entanto, há momentos específicos que a distinguem. Ele também diz que muito difícil ter algo fora do protocolo. "No máximo tem momentos de homenagem, como por exemplo, no caso do Carlo Acutis, que tem os seus pais e os irmãos vivos, talvez no momento do ofertório. Estes possam entrar levando alguma coisa eh por conta dessa dessa proximidade", afirma.
Os Ritos Chave da Canonização
A missa de canonização incluirá as seguintes etapas:
- Proclamação dos Novos Santos: Um momento solene onde será lida uma espécie de "ata", incorporando oficialmente os dois novos beatos ao cânon dos Santos.
- Virtudes Heróicas: Durante a homilia, o Papa Francisco mencionará as virtudes heróicas daqueles que estão sendo canonizados.
- Declaração de Santidade pelo Papa: Após a homilia, e antes da Ladainha de Todos os Santos, os postuladores das causas entregarão ao Papa um documento que confirma a conclusão de toda a investigação. O Santo Padre, então, por meio da leitura desse texto, declarará formalmente Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati como santos.
- Ladainha de Todos os Santos: A celebração também incluirá a recitação da Ladainha de Todos os Santos. Esta ladainha, homenageia santos de diversas épocas – desde os apóstolos e mártires dos primeiros séculos até os santos modernos – e provavelmente incluirá a menção dos dois novos santos canonizados.
Carlo Acutis: uma canonização rápida
Raíslon destaca que o processo de canonização de Carlo Acutis foi relativamente rápido. Segundo o teólogo, isso se deve à natureza da investigação, que considerou principalmente depoimentos de familiares e amigos, dada a pouca produção de textos ou áudios em vida.
"Então, com a beatificação que foi em 2020, ele ficou apenas dependente do reconhecimento do segundo milagre. E aí com o segundo milagre reconhecido, então ele estava apto para receber a canonização", explica Araújo.
Carlo Acutis morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. Conhecido por usar a internet para evangelizar, ficou popularmente conhecido como “padroeiro da internet” e é frequentemente chamado pelo Vaticano de o primeiro santo "millennial". Sua morte ocorreu em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.