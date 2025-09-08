Oposição derrota Milei em eleição legislativa em Buenos Aires

Buenos Aires concentra cerca de 40% do eleitorado nacional e responde por mais de 30% do PIB argentino - (crédito: EPA)

A oposição ao governo de Javier Milei saiu vitoriosa nas eleições legislativas realizadas neste domingo (7/9) em Buenos Aires. Com 94% das urnas apuradas, o partido Fuerza Patria obteve mais de 47% dos votos, contra 33,8% do La Libertad Avanza (LLA), legenda do presidente argentino.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Milei reconheceu a derrota. “Hoje tivemos uma clara derrota. Mas não se retrocede nem um milímetro na política de governo. O rumo não apenas se confirma, mas vamos aprofundar e acelerar mais”, declarou em discurso na sede do partido, em La Plata, capital da província.

A disputa era considerada estratégica. Buenos Aires concentra cerca de 40% do eleitorado nacional e responde por mais de 30% do PIB argentino. A eleição renovou 23 cadeiras no Senado e 46 na Câmara dos Deputados da Legislatura provincial, mas o impacto político ultrapassa os cargos em disputa.

Leia também: Senado da Argentina anula veto de Milei sobre lei para deficientes

O resultado foi simbólico: além de confirmar a força do peronismo opositor, governado pelo centro-esquerdista Axel Kicillof, a diferença superou as projeções da maioria das pesquisas. A participação foi de 62% do eleitorado.

Leia também: Juiz proíbe divulgação de áudios da irmã de Milei em meio a escândalo de corrupção

O que aconteceu na Argentina?

Vitória da oposição : Fuerza Patria venceu as eleições legislativas na província de Buenos Aires neste domingo (7/9).

Resultado : com 94% das urnas apuradas, Fuerza Patria teve mais de 47% dos votos, contra 33,8% do La Libertad Avanza (LLA), partido de Javier Milei.

Reação de Milei : presidente reconheceu a derrota, mas afirmou que vai manter e acelerar sua política de governo.

Importância estratégica : a província de Buenos Aires reúne 40% do eleitorado argentino e responde por mais de 30% do PIB do país.

Cargos em disputa : eleição renovou 23 cadeiras no Senado e 46 na Câmara dos Deputados provinciais.

Significado político : resultado fortalece o peronismo opositor, liderado pelo governador Axel Kicillof, e superou as previsões da maioria das pesquisas.

Participação eleitoral: comparecimento foi de 62% do eleitorado.

Com informações da AFP.