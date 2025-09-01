InícioMundo
Juiz proíbe divulgação de áudios da irmã de Milei em meio a escândalo de corrupção

Áudios divulgados na última semana detalham esquema de suborno envolvendo o pagamento de remédios para pessoas com deficiência. Mais gravações, agora de Karina Milei, foram obtidas

Karina Milei é secretária-geral da Presidência e braço direito do presidente Javier Milei - (crédito: Reprodução / Instagram )
Diante de uma crise política envolvendo denúncias de corrupção, o governo do presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) conseguiu, nesta segunda-feira (1º/9), uma decisão judicial para impedir que novos áudios da irmã dele, Karina Milei, secretária-Geral da Presidência, sejam divulgados por jornalistas em “qualquer meio de comunicação”.

“O governo denunciou à Justiça Federal uma operação de inteligência ilegal destinada a desinformar e desestabilizar o processo eleitoral, com presumível influência estrangeira. A manobra consistiu na captação ilegal e clandestina de áudios privados da Secretária-Geral da Presidência, Karina Milei, e outros funcionários, para manipulá-los ou divulgá-los de maneira escalonada perto da disputa eleitoral”, escreveu o porta-voz de Milei, Manuel Adorni.

Dentre outras figuras, a gestão Milei acusou o jornalista Mauro Federico, do canal de notícias Carnaval Stream, que trouxe os áudios a público, de participar do que chamou de um ataque coordenado e de uma “campanha de desinformação” e pediu a investigação de integrantes do canal.

Também acusou Pablo Toviggino, secretário-executivo da Associação de Futebol Argentina (AFA) — equivalente à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) — e outros opositores de tentar desestabilizar o processo eleitoral na província de Buenos Aires. A província, que é a mais importante do país, vai às urnas em 7 de setembro para eleger deputados e senadores provinciais.

Denúncia de suborno

Karina Milei está no centro de um escândalo que ganhou tração no fim de agosto, quando áudios atribuídos a Diego Spagnuolo, então diretor da Agência Nacional de Deficiência (Andis) foram publicados pelo canal Carnaval Stream. Os áudios detalhavam um esquema de suborno envolvendo o pagamento de remédios a pessoas com deficiência.

A voz, que seria de Spagnuolo — que também era amigo de Milei e advogado pessoal dele —, diz que o esquema consistia no pagamento de suborno de 8% de cada aquisição de medicamentos feitos através da farmacêutica Suizo Argentina, que teve um aumento vertiginoso nos contratos com o Estado de 2024 para 2025.

Dos subornos supostamente pagos, detalham os áudios, 3% iriam diretamente para Karina Milei. Diego Spagnuolo foi demitido no dia seguinte à divulgação dos primeiros áudios.

Os áudios desencadearam uma queda de popularidade para a gestão Milei. Na semana passada, em uma carreata ao lado da irmã, o presidente foi atacado com pedras e garrafas e precisou sair às pressas do local. Ele não se feriu.

Na semana passada, o canal Carnaval Stream publicou novos áudios, desta vez com a voz da irmã do presidente pedindo união dentro do governo. O canal disse que esta era “a ponta do iceberg” de uma “grande quantidade de áudios”. Não há menção ao suposto esquema de corrupção.

Saiba Mais

Israel Medeiros

Repórter

Setorista no Congresso Nacional. Foi editor no Poder360, analista político e tem passagens pelo Brasil 61 e TSE. Tem especialização em macroeconomia e finanças internacionais.

Por Israel Medeiros
postado em 01/09/2025 21:03
