Conheça Pipo, o gato campeão de beleza e mestre do skate

Com mais de 250 mil seguidores nas redes sociais, Pipo não é apenas um gato fofo: ele é uma verdadeira sensação nacional. Eleito o gato SRD mais bonito do Brasil em 2024, o felino conquistou fãs por sua história de superação, alegria e, claro, por suas habilidades surpreendentes no skate. Confira:

Morador de Sorocaba (SP), Pipo foi encontrado por sua tutora, Schirlei P. Takaki, em uma rua de pedregulhos, após ter sido retirado de um contêiner de lixo por um vizinho que percebeu que o gato não conseguia andar. “Desde então, ele faz parte da minha vida. Pipo representa superação, amor e força, pois mesmo paraplégico, nos ensina todos os dias que é possível ser feliz e viver com dignidade”, conta.

Apesar da deficiência, Pipo vive como qualquer outro gato: escala móveis, brinca de pega-pega com os irmãos, corre e se diverte. A diferença é que suas patinhas traseiras não funcionam, exigindo alguns cuidados adaptados, como esvaziamento manual da bexiga e acompanhamento veterinário constante.

Além disso, conquistou todos ao aprender a andar de skate de forma natural. “Coloquei ele em um skate baixinho e, para minha surpresa, ele já saiu andando sozinho. Hoje se diverte bastante com isso”, relata a tutora.

“Pipo nos mostra todos os dias que ser diferente não impede de viver bem e ser amado”, conclui Schirlei, orgulhosa de seu pequeno grande campeão.

Um gato de recordes

O concurso cultural “O gato SRD mais bonito do Brasil”, realizado pela empresa brasileira Woolie, recebeu mais de 8 mil inscrições e 500 mil votos em 2024. Pipo conquistou o título em meio a gatos de todo o país, provando que deficiência não define beleza nem limitações. “Mesmo sendo paraplégico, Pipo pode chegar onde quiser e conquistar corações”, afirma Schirlei.

Além do título, o concurso tem um efeito social importante: incentiva a adoção de gatos SRD, valorizando histórias de animais que muitas vezes têm menos chances de encontrar um lar. Um exemplo foi Cebola, gato laranja da ONG Gatinhos da Vila Prudente, que após participar do concurso foi adotado, mesmo sendo FELV+ e com apenas um olho.

O concurso cultural, agora em sua quarta edição, busca valorizar a diversidade e a beleza dos gatos SRD. Segundo Daniel Mostacada, fundador e CEO da Woolie, a ideia é promover a adoção e criar uma comunidade engajada: “Cada inscrição, cada foto, cada voto conta para mostrar que todos os gatos, independentemente das suas condições, merecem amor e respeito”.

Como funciona o concurso de gato mais bonito do Brasil?

Em 2025, o concurso será dividido em quatro classes:

Monocor: 25 a 31/8

Bicolor: 8 a 14/9

Tricolor ou Escaminha: 22 a 28/9

Padrões Especiais: 6 a 12/10

Os 16 finalistas disputarão a grande final entre 20 e 27 de outubro, com o anúncio do campeão em 28 de outubro, data que coincide com o Dia do Gato Preto, reforçando a conscientização contra preconceitos e superstições envolvendo gatos dessa cor.

Segundo a pesquisa PetCenso 2025, do Petlove, os gatos SRD representam 86% dos felinos nos lares brasileiros, seguidos pelos Siameses (5%) e Persas (2%). Para Schirlei e muitos outros tutores, o título de Pipo vai além da aparência: é um reconhecimento da coragem, da alegria e da força dos gatos que superam adversidades.