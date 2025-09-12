FBI divulga vídeo de atirador que matou Charlie Kirk

O Departamento Federal de Investigação (FBI) divulgou, na quinta-feira (11/9), um vídeo que mostra a ação do atirador que matou o ativista Charlie Kirk na Universidade Utah Valley, nos Estados Unidos, na quarta-feira (10/9).
Após o tiroteio, o homem pulou de um telhado e fugiu do local. As evidências coletadas no telhado incluem marcas de sapato, uma marca de antebraço e uma marca de palma da mão. A arma e a munição do atirador foram recuperadas em uma área arborizada perto da universidade. O suspeito continua sendo procurado pelas autoridades.
Veja o vídeo:
Também na quinta, o FBI anunciou que está oferecendo uma recompensa de até US$ 100 mil (cerca de R$ 539 mil) por informações que levem à identificação e prisão do responsável pelo assassinato de Charlie Kirk, que era aliado do presidente Donald Trump.
Kirk teve grande influência na política norte-americana e ajudou Trump a aumentar a adesão entre os eleitores mais jovens. O ativista levou um tiro no pescoço enquanto falava em um evento em uma universidade em Utah, na quarta-feira (10/9).
