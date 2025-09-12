FBI divulga vídeo de atirador que matou Charlie Kirk

Esta captura de tela, retirada de um vídeo divulgado pelo FBI em 11 de setembro de 2025, mostra um suspeito correndo no gramado da Universidade Utah Valley após o assassinato de Charlie Kirk - (crédito: HANDOUT/AFP)

O Departamento Federal de Investigação (FBI) divulgou, na quinta-feira (11/9), um vídeo que mostra a ação do atirador que matou o ativista Charlie Kirk na Universidade Utah Valley, nos Estados Unidos, na quarta-feira (10/9).



Após o tiroteio, o homem pulou de um telhado e fugiu do local. As evidências coletadas no telhado incluem marcas de sapato, uma marca de antebraço e uma marca de palma da mão. A arma e a munição do atirador foram recuperadas em uma área arborizada perto da universidade. O suspeito continua sendo procurado pelas autoridades.

Veja o vídeo:

Também na quinta, o FBI anunciou que está oferecendo uma recompensa de até US$ 100 mil (cerca de R$ 539 mil) por informações que levem à identificação e prisão do responsável pelo assassinato de Charlie Kirk, que era aliado do presidente Donald Trump.

Kirk teve grande influência na política norte-americana e ajudou Trump a aumentar a adesão entre os eleitores mais jovens. O ativista levou um tiro no pescoço enquanto falava em um evento em uma universidade em Utah, na quarta-feira (10/9).



