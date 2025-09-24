Reviravolta na "traição" durante o show do Coldplay

Executiva e CEO foram flagrados na "câmera do beijo" durante show do Coldplay em Boston; vídeo viralizou e gerou demissões e polêmica nas redes - (crédito: Instagram )

O episódio de traição registrado durante um show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, continua rendendo desdobramentos. Kristin Cabot, diretora de Recursos Humanos, foi flagrada abraçada ao então CEO, Andy Byron, na famosa “câmera do beijo”. Curiosamente, seu ex-marido, Andrew Cabot, também estava presente na mesma noite, acompanhado da atual namorada.

Antes disso, a imprensa britânica afirmava que Andrew estaria em viagem de trabalho no Japão quando o incidente ocorreu, em julho. No entanto, o jornal The Times revelou, nesta terça-feira (23/9), que enquanto Kristin curtia o show em um camarote com colegas, Andrew também aproveitava a apresentação em clima romântico com outra pessoa. O casal vivia separado há semanas, mas mantinha discrição devido ao processo de divórcio em andamento.

O vídeo do flagra rapidamente viralizou, gerando memes e demissões. Nas imagens, Kristin e Byron tentam se esconder das câmeras enquanto o vocalista do Coldplay faz brincadeiras no palco. Comentários nas redes, como “ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”, ajudaram a identificar os envolvidos. Dias depois, a internet revelou que Byron era casado e pai de dois filhos, fato que resultou em sua saída do cargo de CEO. Kristin, por sua vez, pediu demissão pouco depois.

Em agosto, Kristin formalizou o pedido de divórcio, negando que o episódio configurasse um caso extraconjugal. No início de setembro, Andrew falou publicamente pela primeira vez à revista People, confirmando que já estava separado de Kristin de forma privada e amigável semanas antes do show.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Kristin e Andy tinham uma excelente relação de trabalho e uma ótima amizade. Não houve nenhum caso. Era inapropriado abraçar seu chefe em um show, e ela assume total responsabilidade por isso”, disse a pessoa não identificada em entrevista à People. A fonte acrescentou que Kristin recebeu cerca de 900 ameaças de morte após a repercussão do vídeo, além de ser rechaçada na rua.