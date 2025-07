CEO, traição e Coldplay: entenda o caso que explodiu nas redes

Um flagra durante o show do Coldplay em Boston virou o centro de um escândalo envolvendo traição, uma falsa nota de desculpas e muito constrangimento. O vídeo que rodou o mundo mostra o CEO Andy Byron, da empresa de tecnologia Astronomer, abraçado de forma íntima com Kristin Cabot, diretora de RH da mesma empresa. O detalhe? Ambos são casados com outras pessoas.

O clima quente entre os dois esfriou rapidamente quando a câmera do evento, famosa por mostrar casais no telão, os focou no exato momento. Ao perceberem que estavam sendo filmados, os dois se afastaram bruscamente. O momento não só viralizou, como também gerou milhares de comentários, teorias e... um falso “pedido oficial de desculpas”.

Poucas horas depois do flagra, começou a circular um suposto comunicado público, atribuído a Byron, no qual ele se desculpava com a esposa, os filhos e a equipe da empresa. O texto chegou a ser noticiado por veículos internacionais e encerrava com um trecho da música “Fix You”, do Coldplay. Acontece que o tal pedido era completamente falso.

O TMZ apurou junto aos representantes da Astronomer, que negaram a veracidade da carta. Segundo a empresa, “não houve nenhum comunicado oficial” e nenhuma nova declaração foi emitida sobre o caso. Até o momento, nem Byron nem Kristin comentaram publicamente o episódio.

Como se não bastasse o flagra e a carta fake, Chris Martin, vocalista da banda, ainda fez um comentário durante o show: “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”. A piada aumentou ainda mais a repercussão. O vídeo com o momento já é um dos mais compartilhados do ano nas redes sociais.