Ex de Vini Jr. se envolve em polêmica entre Virginia, Neymar e Bruna Biancardi

A confusão envolvendo Virginia Fonseca, Bruna Biancardi e Neymar ganhou destaque após Maju Mazalli curtir críticas direcionadas a Virginia no Instagram. O gesto da ex-namorada de Vinícius Jr. repercutiu rapidamente nas redes sociais.
Tudo começou quando Virginia admitiu ter ligado para Neymar de madrugada a pedido do Instituto Neymar Jr., pedindo desculpas depois. "Foi um vacilo, eu reconheço", declarou a apresentadora, mas Bruna não aprovou a atitude e criticou a empresária.
Versão divergente
Após a entrevista de Virginia, Bruna reagiu nas redes. "Ela já mostrou não ter postura e educação comigo, inclusive dentro da minha casa", disparou, pedindo mais respeito. A noiva de Neymar reforçou seu descontentamento. "Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Imagina essa paz?", escreveu, sem encerrar a polêmica que continua repercutindo.
