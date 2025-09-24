InícioDiversão e Arte
TRETA ENTRE INFLUENCERS

Ex de Vini Jr. se envolve em polêmica entre Virginia, Neymar e Bruna Biancardi

A influenciadora Maju Mazalli curtiu uma postagem sobre o assunto e comentou em uma foto de Biancardi

Tudo começou quando Virginia admitiu ter ligado para Neymar de madrugada a pedido do Instituto Neymar Jr., pedindo desculpas depois - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Tudo começou quando Virginia admitiu ter ligado para Neymar de madrugada a pedido do Instituto Neymar Jr., pedindo desculpas depois - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A confusão envolvendo Virginia Fonseca, Bruna Biancardi e Neymar ganhou destaque após Maju Mazalli curtir críticas direcionadas a Virginia no Instagram. O gesto da ex-namorada de Vinícius Jr. repercutiu rapidamente nas redes sociais.

Tudo começou quando Virginia admitiu ter ligado para Neymar de madrugada a pedido do Instituto Neymar Jr., pedindo desculpas depois. "Foi um vacilo, eu reconheço", declarou a apresentadora, mas Bruna não aprovou a atitude e criticou a empresária.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Versão divergente

Após a entrevista de Virginia, Bruna reagiu nas redes. "Ela já mostrou não ter postura e educação comigo, inclusive dentro da minha casa", disparou, pedindo mais respeito. A noiva de Neymar reforçou seu descontentamento. "Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Imagina essa paz?", escreveu, sem encerrar a polêmica que continua repercutindo.

O post Ex de Vini Jr. se envolve em polêmica entre Virginia, Neymar e Bruna Biancardi foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

 

Saiba Mais


Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 24/09/2025 14:23 / atualizado em 24/09/2025 14:25
x