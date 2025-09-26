Cantora famosa cai de cobertura e morre aos 51 anos na Turquia

Cantora turca morre após cair do sexto andar de prédio - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora turca Gül Tut, conhecida artisticamente como Güllü, morreu na madrugada desta sexta-feira (26/9), aos 51 anos, após cair do sexto andar do prédio onde morava, em Çnarck, na província de Yalova (Turquia).

Segundo informações dos jornais The Mirror e Hurriyet, a artista estava em casa com a filha e uma amiga da família quando teria se sentido mal e despencado de cerca de 20m de altura.

O governo de Yalova confirmou que, ao chegarem ao local, equipes de emergência encontraram a cantora já sem vida. Horas depois, o filho da artista, Tuberk Yaz, utilizou as redes sociais para confirmar a tragédia e afastar especulações sobre suicídio. "Estou publicando esta mensagem para compartilhar notícias tristes. Os relatos de suicídio que circulam nas redes sociais são infundados. Que ela descanse em paz", disse.

Güllü iniciou a carreira aos 15 anos em salões de casamento e tornou-se um dos nomes mais populares da música turca nos anos 1990, com sucessos inspirados na tradição romani.

A notícia da morte mobilizou fãs em diversas plataformas digitais. Alguns comentários nas redes sociais da artista, fãs dizem que foram pegos de surpresa com a notícia. "Estou em choque. Tão triste. Que Deus tenha piedade dela. Que descanse em paz", comentou um usuário. "Gullu que deu vida a muitos trabalhos bonitos. Não te esqueceremos", disse outro internauta.

Ainda segundo informações dos jornais locais, as autoridades abriram investigação para apurar as circunstâncias da queda, mas a principal hipótese é de que o episódio tenha sido acidental.

