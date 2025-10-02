InícioMundo
Israel divulga foto de brasileiro preso em flotilha interceptada rumo a Gaza

O ativista brasiliense Thiago Ávila e a ambientalista sueca Greta Thunberg aparecem nos registros

Israel divulga fotos de integrantes de flotilha interceptada rumo à Gaza - (crédito: Reprodução/X/@IsraelMFA)

O Ministério das Relações Exteriores de Israel divulgou, nesta quinta-feira (2/10), duas fotos dos integrantes da flotilha que tentava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza. O ativista brasiliense Thiago Ávila e a ambientalista sueca Greta Thunberg aparecem nos registros. Os barcos foram interceptadas por forças navais israelenses em águas internacionais.

Segundo Israel, todos os passageiros estão seguros e com boa saúde. "Eles estão a caminho de Israel, de onde serão deportados para a Europa", disse o Ministério das Relações Exteriores. O órgão israelense ainda associou a Flotilha Global Sumud ao grupo extremista Hamas.

"Nenhum dos iates de provocação do Hamas e do Sumud conseguiu entrar em uma zona de combate ativa ou violar o bloqueio naval legal. Um último navio desta provocação permanece à distância. Caso se aproxime, sua tentativa de entrar em uma zona de combate ativa e romper o bloqueio também será impedida", afirmou o Ministério das Relações Exteriores.

A Global Sumud Flotilla é composta por ativistas de diferentes países com o objetivo de levar ajuda humanitária para a Faixa de Gaza. Em comunicado, o grupo classificou a interceptação como um “ataque ilegal contra ativistas desarmados” e pediu que governos e instituições internacionais pressionem por garantias de segurança das pessoas a bordo.

A delegação brasileira a bordo da Global Sumud Flotilla é composta por 17 integrantes:

  • Ariadne Catarina Cardoso Teles
  • Magno De Carvalho Costa
  • Luizianne De Oliveira Lins
  • Bruno Sperb Rocha
  • Mariana Conti Takahashi
  • Gabrielle Da Silva Tolotti
  • Miguel Bastos Viveiros de Castro
  • Giovanna Martins Vial
  • Mohamad Sami El Kadri
  • Hassan Massoud
  • Paulo Siqueira Costa
  • João Leonardo Cavalcanti Aguiar Costa
  • Nicolas Calabrese (cidadão argentino residente no Brasil)
  • Lisiane Proença Severo
  • Thiago de Ávila e Silva Oliveira
  • Lucas Farias Gusmão
  • Victor Nascimento Peixoto

Na quarta-feira (1º/10), o Itamaraty disse que acompanha com preocupação a interceptação pela marinha israelense de embarcações da Flotilha Global Sumud, que contam com presença de cidadãs e cidadãos brasileiros, incluindo parlamentares, como a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE).

"O Brasil recorda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e ressalta o caráter pacífico da flotilha", citou o Itamaraty.

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 02/10/2025 08:44 / atualizado em 02/10/2025 09:37
