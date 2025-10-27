InícioMundo
Ufólogo flagra suposta nave espacial em campo de testes secretos nos EUA

Cena registrada por Anders Otteson mostra objeto misterioso em instalação da Lockheed; especialista acredita que pode se tratar de tecnologia aeronáutica em fase inicial de desenvolvimento

Ufólogo flagra objeto não identificado em campo de testes secretos dos EUA - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
Durante uma expedição em uma região desértica da Califórnia, Anders Otteson, ufólogo e youtuber, capturou imagens de um objeto semelhante a uma nave espacial aparentemente sendo testado nas instalações da Lockheed Helendale, local conhecido por abrigar os programas secretos da divisão Skunk Works, pertencente à gigante da defesa norte-americana Lockheed Martin.

De acordo com o investigador, o episódio ocorreu enquanto ele acampava nas proximidades da base militar. Nas imagens, é possível ver um objeto escuro sustentado por um pilar branco, que à distância dá a impressão de disparar um raio luminoso em direção ao solo.

“Pode ser algo que está em estágio inicial de desenvolvimento, pode ser um novo caça tripulado ou um novo drone. Também pode ser um modelo desenvolvido especificamente para um teste”, afirmou Otteson em entrevista ao jornal britânico The Sun.

O segredo da Skunk Works

A divisão Skunk Works é o nome oficial dos Programas de Desenvolvimento Avançado (ADP) da Lockheed Martin. Conhecida pelo sigilo extremo, a unidade foi responsável por alguns dos projetos mais inovadores da história militar dos Estados Unidos, como o avião espião U-2, o SR-71 Blackbird e o caça furtivo F-117 Nighthawk.

Essa tradição de sigilo e inovação tecnológica alimenta há décadas teorias da conspiração e especulações sobre engenharia reversa de tecnologia alienígena. Otteson, que já investigou outras áreas restritas, incluindo a famosa Área 51, acredita que a Skunk Works poderia estar envolvida com esse tipo de pesquisa.

“Se o governo dos EUA realmente tem tecnologia avançada ou até alienígena, a Skunk Works quase certamente estaria envolvida”, declarou o ufólogo.

O registro surge em um momento em que autoridades e políticos norte-americanos intensificam esforços para obter informações sobre objetos não identificados no espaço aéreo do país. Entre os nomes envolvidos está Marco Rubio, ex-secretário de Estado durante o governo Donald Trump, que tem pressionado por transparência em relação a tecnologias ‘exóticas’ mantidas em segredo pelo governo.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 27/10/2025 12:41
