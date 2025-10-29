Mais de 100 pessoas são mortas em ataques israelenses em Gaza

Um homem carrega o corpo de uma criança morta em um ataque aéreo israelense durante a noite na Cidade de Gaza, em 29 de outubro de 2025 - (crédito: OMAR AL-QATTAA / AFP)

Mais de 100 pessoas morreram nos bombardeios israelenses das últimas horas na Faixa de Gaza, anunciaram nesta quarta-feira (29/10) a Defesa Civil e vários hospitais.

"Pelo menos 101 mortos foram levados aos hospitais, incluindo 35 crianças, várias mulheres e idosos, em consequência dos ataques aéreos israelenses em menos de 12 horas", declarou Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil, uma organização de resgate do território palestino que opera sob a autoridade do Hamas.

Fontes de cinco hospitais do território palestino, que receberam as vítimas, confirmaram o número.

Cessar-fogo

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (29) que retomou o cessar-fogo em Gaza após uma série de bombardeios contra dezenas de alvos desde terça-feira.

"Após uma série de bombardeios, nos quais foram atingidos dezenas de alvos terroristas e (combatentes) terroristas, as FDI (Forças de Defesa de Israel) começaram a aplicar novamente o cessar-fogo em resposta às violações do Hamas", afirmou o Exército em um comunicado.

"Como parte dos ataques, as FDI e o Shin Bet (serviço de inteligência interno) atingiram 30 terroristas que ocupavam postos de comando dentro das organizações terroristas que operam na Faixa de Gaza", acrescenta a nota.

