Mais de 100 pessoas são mortas em ataques israelenses em Gaza

Mais de 100 pessoas morreram nos bombardeios israelenses das últimas horas na Faixa de Gaza, anunciaram nesta quarta-feira (29/10) a Defesa Civil e vários hospitais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Pelo menos 101 mortos foram levados aos hospitais, incluindo 35 crianças, várias mulheres e idosos, em consequência dos ataques aéreos israelenses em menos de 12 horas", declarou Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil, uma organização de resgate do território palestino que opera sob a autoridade do Hamas.
Fontes de cinco hospitais do território palestino, que receberam as vítimas, confirmaram o número.
Cessar-fogo
O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (29) que retomou o cessar-fogo em Gaza após uma série de bombardeios contra dezenas de alvos desde terça-feira.
"Após uma série de bombardeios, nos quais foram atingidos dezenas de alvos terroristas e (combatentes) terroristas, as FDI (Forças de Defesa de Israel) começaram a aplicar novamente o cessar-fogo em resposta às violações do Hamas", afirmou o Exército em um comunicado.
"Como parte dos ataques, as FDI e o Shin Bet (serviço de inteligência interno) atingiram 30 terroristas que ocupavam postos de comando dentro das organizações terroristas que operam na Faixa de Gaza", acrescenta a nota.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Mundo Menina com câncer terminal pede ao gênio da lâmpada para que tumor "desapareça"
- Mundo 'Trump não tem intenção de invadir; é tudo uma operação psicológica', diz Elliott Abrams, ex-enviado dos EUA para a Venezuela
- Mundo Netanyahu ordena ataque imediato contra a Faixa de Gaza
- Mundo Forças israelenses anunciam que mataram três palestinos na Cisjordânia
- Mundo Pensou em apendicite, mas deu à luz: "Ele simplesmente apareceu"
- Mundo Governador japonês pede ajuda militar após ataques de ursos