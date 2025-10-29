InícioMundo
TRAGÉDIA

Sobe para 20 o número de mortos no Haiti pelo furacão Melissa

O rio La Digue transbordou, arrastando diversas casas na cidade litorânea de Petit-Goâve, no sul do país

De acordo com o diretor-geral da Proteção Civil, Emmanuel Pierre, as buscas pelos desaparecidos continuam - (crédito: RICARDO MAKYN / AFP)
O número de mortos pelas inundações causadas pelo furacão Melissa no Haiti subiu para 20, incluindo dez crianças, segundo as autoridades da Proteção Civil, que continuam as buscas por pelo menos dez pessoas desaparecidas. 

O rio La Digue transbordou, arrastando diversas casas na cidade litorânea de Petit-Goâve, no sul do país, conforme relatos de moradores. De acordo com o diretor-geral da Proteção Civil, Emmanuel Pierre, as buscas pelos desaparecidos continuam.

Além disso, o furacão Melissa provocou "danos vultosos" e inundações em Cuba nesta quarta-feira (29/10), segundo o governo, após passar pela Jamaica como a tempestade mais potente a tocar o solo em 90 anos.

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 29/10/2025 13:52
