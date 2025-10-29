Mulher viraliza por ficar com batom 'intacto' após acidente nos EUA

Ela estava indo para um show quando ocorreu o acidente - (crédito: Reprodução/TikTok/@Danny G.)

Danny G., moradora de Nova York (EUA), viralizou no TikTok após sofrer um acidente de bicicleta e chamar atenção dos internautas por um detalhe inusitado: o batom permaneceu intacto mesmo depois da queda.

No vídeo publicado diretamente do leito do hospital, Danny aparece usando um colar cervical e tem o que parece ser sangue no queixo. “Os freios da minha bicicleta vintage nova e super fofa quebraram enquanto eu estava a caminho do show de uma amiga, mas meu batom está literalmente perfeito”, afirmou Danny. O acidente ocorreu no início do mês.

A americana também revelou a marca e o tom do produto — um vermelho merlot profundo. Com mais de 1 milhão de visualizações, o vídeo acabou chegando à empresa fabricante, que respondeu em tom bem-humorado: “Enviando muito amor para você. O Lip Bond realmente transmite a sensação de despreocupação.”

Nos comentários, usuários brincaram com a situação. “Nasce uma influenciadora”, escreveu um internauta. Outro completou: “Menina, espero que você seja paga por isso.”

Em entrevista à revista People, Danny contou ter se surpreendido com a repercussão do vídeo e com a preocupação do público. “Agradeci a demonstração de carinho e ri junto com eles. Acho que é um sinal de conexão humana verdadeira, algo raro hoje em dia. Foi um acidente real, mas acabou se tornando um momento engraçado da minha história”, afirmou, negando ter retocado o batom após o incidente.

A influenciadora também revelou uma consequência inesperada da viralização: o reencontro com uma antiga amiga da época da escola. “Não nos falávamos há anos”, disse Danny. “Sempre quis retomar o contato, mas nunca parecia o momento certo. Sou muito grata por isso ter nos reaproximado. Espero compartilhar mais risadas e lembranças com todos os meus novos amigos.”