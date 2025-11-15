InícioMundo
TV estatal da China divulga imagens de "cães-robôs" armados

Gravação foi divulgada pela TV estatal chinesa e se trata de um treinamento. Especialistas alertam para "instrumento político"

Cães-robôs com fuzis durante treinamento - (crédito: Reprodução)

Um vídeo de cães-robôs equipados com fuzis automáticos tem repercutido nas redes sociais e chamado a atenção de internautas. A gravação foi divulgada pela TV estatal chinesa e se trata de um treinamento. Os equipamentos fariam parte da estratégia de modernização para operações anfíbias, que tem foco em possíveis ataques a Taiwan.

Nas imagens, é possível ver cães-robôs, movidos por inteligência artificial, em um campo de treinamento ao lado de soldados do Exército de Libertação Popular (ELP). As máquinas foram projetadas para abrir caminho em territórios de alto risco. A mídia estatal afirmou que os robôs têm capacidade de percorrer 200 metros em até 30 segundos.

O vídeo foi divulgado após a China iniciar operações com o Fujian, um porta-aviões de 305 metros de comprimento e 80 mil toneladas. Ele é descrito como o maior e mais avançado navio do país e o segundo maior do mundo. 

Entretanto, os especialistas ouvidos por veículos internacionais alertam sobre as limitações do equipamento que dependem do apoio humano e necessitam de defesas eficientes. A divulgação de vídeos como o dos "cães-robôs" serve como instrumento político.

Ana Luiza Dutra

Por Ana Luiza Dutra
postado em 15/11/2025 00:13
