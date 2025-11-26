Trump chama autor de ataque a tiros de 'animal' e promete punições

Em postagem feita na rede social Truth Social, o presidente dos EUA, Donald Trump, chamou o autor de ataque a tiros em Washington, nesta quarta-feira (26/11), de "animal", e prometeu duras consequências ao responsável.

O episódio resultou na morte de dois militares, segundo Trump, informação que ainda não é confirmada pela prefeitura da cidade. O próprio presidente informou que ambos foram socorridos em estado grave. Trump disse que, da mesma forma, o autor ficou gravemente ferido. "Pagará um preço muito alto", afirmou o republicano.

"O animal que atirou nos dois integrantes da Guarda Nacional, ambos gravemente feridos e agora em dois hospitais diferentes, também está gravemente ferido, mas, independentemente disso, pagará um preço muito alto. Deus abençoe nossa grande Guarda Nacional e todos os nossos militares e policiais. Essas são pessoas verdadeiramente extraordinárias. Eu, como presidente dos Estados Unidos, e todos os associados ao Gabinete da Presidência, estamos com vocês!", escreveu Trump.

O presidente não estava na Casa Branca no momento em que os ataques aconteceram. Na noite de terça-feira (25/11), ele viajou para o estado da Flórida. Por lá, deve passar o feriado de Ação de Graças, nesta quinta (27/11).

Tiros nos arredores da Casa Branca, em Washington D.C

Dois militares, integrantes da Guarda Nacional, foram baleados nas proximidades da Casa Branca, em Washington D.C, de acordo com informações da imprensa americana. Uma pessoa foi presa. A sede do governo do país foi colocada em lockdown e sob alerta vermelho. No entanto, foi, posteriormente, rebaixado para o nível laranja.

Ainda não há detalhes sobre a motivação do ataque. As autoridades não divulgaram informações sobre o suspeito detido.