Gato a bordo: animal 'se perde' e vira atração em voo lotado

Um voo da Southwest Airlines que seguia nos Estados Unidos durante o movimentado feriado de Ação de Graças ganhou um “passageiro especial” e um momento de leveza em meio à correria. Um gatinho escapou da caixa de transporte e passou a caminhar tranquilamente pelos corredores da aeronave, arrancando sorrisos e risadas discretas dos passageiros. A cena foi registrada por um deles e publicada nas redes sociais.

Assim que percebeu a movimentação, um comissário de bordo acolheu o felino, incorporando-o de forma improvisada à demonstração de segurança pré-decolagem. No vídeo, ela aparece passeando pelo corredor com o gato nos braços, sorrindo e o acariciando enquanto tenta localizar o dono. O animal, apesar de um pouco confuso, parece à vontade com a atenção — para a diversão dos passageiros, que acompanharam tudo entre risadas.

Depois de algumas voltas pela cabine, o tutor finalmente reconheceu seu companheiro de quatro patas e o reencontro foi registrado pelo passageiro Jason Thompson, autor do vídeo que viralizou. O gatinho foi devolvido à caixa transportadora e o voo seguiu normalmente.

Nos comentários da gravação, o bom humor prevaleceu. “Parece que o gato está checando as bandejas das mesas em preparação para a chegada”, brincou um usuário. “O gato se comporta melhor do que muitas pessoas em aviões hoje em dia”, comentou outro. Um terceiro questionou: “Por que isso nunca acontece nos meus voos?”.

Outros espectadores notaram o clima descontraído entre o comissário e o felino. “Esse atendente estava tão feliz! E o gatinho tão calmo!”, escreveu um seguidor. “Finalmente alguém que sabe como segurar um gato”, disse outro. Houve até quem relatasse experiência semelhante: “Meu gato Galy andava sob os assentos, assustando as pessoas enquanto eu dormia. Que vergonha quando percebi que o anúncio era para mim”, comentou um internauta.

Veja o vídeo: