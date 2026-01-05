Carlos Bolsonaro tenta visitar o pai e não consegue: "Restrição"

Carlos Bolsonaro afirmou que a única mudança efetiva foi o fim da exigência de protocolar pedidos sucessivos para cada visita - (crédito: Roosevelt Pinheiro/Agência Brasil)

Carlos Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (5/1) que não houve liberação ampla de visitas familiares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo após decisão do ministro Alexandre de Moraes que autorizou o acesso de filhos e familiares próximos. A manifestação ocorreu após o parlamentar tentar visitar o pai na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, e não conseguir atendimento fora do horário previsto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Acabo de sair da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após tentar visitar meu pai”, declarou Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Segundo ele, a equipe da PF informou que as visitas continuam restritas às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, conforme portaria interna em vigor.

Leia também: Moraes autoriza visitas dos filhos e da enteada a Bolsonaro

A decisão de Moraes, expedida um dia após Jair Bolsonaro receber alta hospitalar e retornar à custódia da PF, autoriza a realização de visitas pelos filhos Carlos, Flávio e Jair Renan Bolsonaro, pela filha menor de idade, pela enteada Letícia Mariana Firmo da Silva e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que já tem autorização válida. No entanto, o despacho estabelece que o acesso deve ocorrer dentro dos dias e horários definidos pela Portaria SR/PF/DF nº 1104, de 28 de março de 2024, sem necessidade de nova autorização judicial.

No texto, o ministro ressalta que as visitas estão liberadas “independentemente de nova autorização, dentro dos horários estabelecidos nos termos da portaria”, mantendo, assim, as regras administrativas da Polícia Federal.

Leia também: Ao defender pai, Carlos Bolsonaro diz que Brasil segue caminho da Venezuela

Carlos Bolsonaro afirmou que a única mudança efetiva foi o fim da exigência de protocolar pedidos sucessivos para cada visita, prática que, segundo ele, dependia de aval direto do ministro. “É importante deixar absolutamente claro: não é verdadeira a informação de que as visitas da família foram liberadas”, disse. Para o vereador, a decisão não representa ampliação do acesso, mas apenas a eliminação de um procedimento burocrático.

Ainda segundo o parlamentar, em diversas ocasiões anteriores os pedidos de visita não chegaram a ser analisados. “Na prática, houve apenas o fim da exigência de que a família tivesse de aguardar, muitas vezes em vão, a ‘boa vontade’ do ministro para autorizar visitas por poucos minutos”, afirmou.

Leia também: Filhos de Bolsonaro criticam decisão do STF nas redes sociais

Carlos Bolsonaro também declarou que o ex-presidente segue sem receber familiares fora dos horários previstos, mesmo após um período recente de internação. “Hoje, 5 de janeiro de 2026, mesmo diante de um momento extremamente delicado de saúde, o presidente Jair Bolsonaro continua impedido de receber qualquer membro da família”, escreveu.

A decisão judicial mantém em vigor os horários definidos pela Polícia Federal e não altera os dias e períodos autorizados para visitas ao ex-presidente.

Acabo de sair da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após tentar visitar meu pai. Fui informado de que as visitas familiares estão restritas às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h.



Portanto, é importante deixar absolutamente claro: não é verdadeira a informação… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 5, 2026