Defesa pede a Moraes autorização para cunhado visitar Bolsonaro na PF

Desde que foi condenado e transferido para a unidade da PF, ex-chefe do Executivo tem relatado restrições na rotina carcerária e já fez reclamações formais ao STF - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido para autorizar a visita do cunhado Diego Torres Dourado à Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por envolvimento na tentativa de ruptura institucional.

O requerimento foi apresentado poucos dias depois de o ex-chefe do Executivo retornar à custódia da PF, após receber alta hospitalar na quinta-feira (1º/1). Ele havia sido internado na véspera do Natal para a realização de novos procedimentos médicos e, desde então, permaneceu sob acompanhamento clínico.

Diego Torres é irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e já integrou a equipe do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como assessor especial. Em novembro de 2025, ele deixou o cargo para se dedicar à organização da campanha eleitoral do governador para o próximo pleito.

No pedido encaminhado ao STF, os advogados não indicam uma data específica para a visita. Pelas regras da Polícia Federal, porém, encontros com presos só podem ocorrer às terças e quintas-feiras, com duração máxima de 30 minutos.

Até a publicação desta matéria, Moraes ainda não havia se manifestado sobre o requerimento. A autorização para visitas na PF depende de aval judicial, especialmente em casos de presos submetidos a medidas determinadas pelo Supremo.

Desde que foi condenado e transferido para a unidade da Polícia Federal, Bolsonaro tem relatado restrições na rotina carcerária e já fez reclamações formais ao STF, enquanto aliados e familiares buscam ampliar o acesso ao ex-presidente durante o período de cumprimento da pena.