PT convoca ato na Praça dos Três Poderes em memória aos ataques de 8/1

A manifestação tem como objetivo relembrar a tentativa de ruptura institucional protagonizada por apoiadores de Bolsonaro três anos atrás - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Partido dos Trabalhadores (PT) convocou sua militância para participar, nesta quinta-feira (8/1), de um ato público na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em defesa da democracia. A mobilização marca os três anos dos ataques às sedes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, ocorridos em 8 de janeiro de 2023.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A manifestação tem como objetivo relembrar a tentativa de ruptura institucional protagonizada por apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro (PL), que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). À época, os atos foram classificados pelas autoridades como uma ofensiva direta contra o Estado Democrático de Direito.

Além da militância petista, o partido espera a presença de lideranças políticas, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de parlamentares e dirigentes de partidos de esquerda. Nas redes sociais, deputados e senadores do PT vêm reforçando o convite e pedindo mobilização para o ato.

O chamado ao público ocorre em meio a uma semana de manifestações políticas na capital federal. Grupos da direita também programaram atividades para o dia 8 de janeiro, defendendo a anistia a pessoas condenadas ou investigadas pelos ataques às instituições ocorridos há três anos.

Leia também: Ataque dos Estados Unidos à Venezuela alimenta ato do 8 de janeiro

Para o PT, a data deve ser lembrada como um marco de resistência democrática. Dirigentes do partido afirmam que o ato busca reafirmar o compromisso com as instituições e evitar que episódios semelhantes se repitam no país.

Paralelamente, o Supremo Tribunal Federal também organiza uma cerimônia oficial para lembrar a invasão e a depredação do prédio da Corte, ocorridas em 2023. O evento do STF terá caráter institucional e reunirá autoridades dos Três Poderes para marcar a data.