Quem é David Wikstrom, o advogado que fará a defesa de Maduro

O David Wikstrom obteve seu diploma de bacharel pelo Columbia College em 1977 e seu doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Nova York em 1980 - (crédito: Reprodução)

O advogado David Wikstrom fará a defesa técnica do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, na primeira audiência judicial no tribunal de Nova York, nos Estados Unidos. Wikstrom é um experiente criminalista do sistema jurídico norte-americano.

Ele foi designado pelo próprio tribunal para representar Maduro durante a audiência inicial, marcada para esta segunda-feira (5/1), por volta das 12h no horário local (14h horário de Brasília).

David Wikstrom é um advogado criminalista com décadas de experiência no sistema judiciário dos EUA, especialmente em casos complexos e de alto perfil. Ele atua em Nova York e é conhecido por defender clientes em processos criminais importantes, incluindo figuras ligadas ao tráfico internacional de drogas.

O advogado é membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, do Conselho de Advogados de Defesa de Nova York, da Associação Nacional de Advogados de Defesa Criminal, da Associação de Advogados de Defesa Criminal do Estado de Nova York e da Associação da Ordem dos Advogados da Cidade de Nova York.

Wikstrom obteve o diploma de bacharel em Direito pelo Columbia College em 1977 e o doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Nova York em 1980.

Wikstrom foi nomeado pelo tribunal como advogado de ofício para atender Maduro e a esposa, Cilia Flores, nesta fase inicial do processo, etapa em que ocorre a leitura formal de acusações, a verificação de direitos legais e as primeiras decisões processuais.

Wikstrom já atuou em casos de grande repercussão internacional. O mais notório envolve Tony Hernández, irmão do ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tony foi condenado nos Estados Unidos por envolvimento com narcotráfico e conspiração em 2019, em um processo de grande visibilidade mediática. Posteriormente, o próprio Juan Orlando Hernández foi indultado em dezembro de 2025 pelo presidente Donald Trump, mas o irmão permanece cumprindo sentença de prisão perpétua em um centro penitenciário da Califórnia.

Nicolás Maduro e sua esposa estão sendo acusados nos Estados Unidos de crimes que incluem conspiração para importar cocaína, narcoterrorismo, posse de armas de guerra e outros delitos federais graves, todos ligados à suposta coordenação do tráfico de drogas internacional protegido por estruturas estatais venezuelanas. Eles foram capturados em Caracas em uma operação militar conduzida pelos Estados Unidos no último sábado (3/1).

Como funcionará a audiência

Na audiência de custódia, Maduro se declarou inocente das acusações. A partir desta declaração, será desenhado o caminho para um eventual julgamento. O julgamento pode demorar pelo menos um ano.

É comum que nesta primeira audiência a defesa tente solicitar liberdade mediante pagamento de fiança. No entanto, dois fatores principais são considerados para essa decisão: o risco de fuga e se o detento representa perigo para a comunidade.

Como o espanhol é o idioma nativo do casal, intérpretes podem ser designados para auxiliá-los durante a audiência. Mesmo que Maduro e Flores tenham algum conhecimento de inglês, se houver qualquer dúvida sobre sua capacidade de compreender plenamente o que está sendo discutido, a justiça americana obrigatoriamente fornecerá tradução para garantir que entendam todo o processo legal.