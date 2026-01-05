Filho de Maduro diz que "povo bolivariano não é manipulável"

"Se normalizarmos o sequestro de um chefe de Estado, nenhum país está seguro", discursou o parlamentar - (crédito: FEDERICO PARRA/AFP)

O deputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, filho do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, discursou nesta segunda-feira (5/1), na Assembleia Nacional da Venezuela. Emocionado, ele condenou a invasão dos Estados Unidos a seu país e pediu liberdade para seu pai, que está preso e aguarda julgamento em Nova York.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Maduro filho, o presidente dos EUA, Donald Trump, foi responsável por um sequestro contra seu pai. "Se normalizarmos o sequestro de um chefe de Estado, nenhum país está seguro", discursou o parlamentar, durante a primeira sessão da assembleia venezuelana, após a interferência militar dos EUA.

Em sua fala, o filho de Maduro também disse que "o povo bolivariano não é manipulável". No parlamento venezuelano, além dele, há outros 285 deputados. Segundo Maduro Guerra, os parlamentares venezuelanos também vêm sendo perseguidos.

Maduro julgado nos EUA

O discurso de Nicolás Ernesto no parlamento venezuela ocorreu em meio à conferência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que discutiu a invasão norte-americana ao país sul-americano. Na reunião, o Brasil, por meio do Itamaraty, rechaçou o ataque dos EUA e afirmou que "os fins não justificam os meios".

Já a chancelaria da Venezuela, na conferência do Conselho de Segurança da ONU, afirmou que os EUA "violaram a lei internacional" ao invadir o país sul-americano e sequestrar Nicolas Maduro e sua esposa, Cilia Flores.

Leia também: Maduro se declara inocente de acusações durante audiência nos EUA

Povo nas ruas

Um dia antes do discurso na Assembleia Nacional da Venezuela, o filho de Nicolas Maduro conclamou que o povo fosse às ruas para defender o regime chavista contra os Estados Unidos. “Nos dias 4 e 5 de janeiro, iremos às ruas e convocaremos nosso povo”, disse Nicolás Ernesto, em entrevista à Rádio Miraflores, no domingo (4/1).

“Vamos erguer as bandeiras de Chávez e trabalhar para trazer Nicolás Maduro de volta são e salvo ”, acrescentou o político venezuelano.