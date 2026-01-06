Comissária recebe R$ 1,1 mil de gorjeta dentro de saco para enjoo

Um vídeo viralizou nas redes sociais depois que a comissária de bordo Brittney Bluitt descobriu que passageiros haviam reunido uma gorjeta coletiva e deixado o dinheiro dentro de um saco de papel usado para enjoo. Ao todo, foram arrecadados US$ 208, aproximadamente R$ 1.125.

O episódio aconteceu enquanto Brittney realizava o serviço de bordo. Em determinado momento, um passageiro se aproximou e entregou o saco, dizendo apenas: "Isso é para você". A mulher contou, em entrevista à revista People, que imaginou se tratar apenas de lixo descartado.

Ela guardou o papel e continuou o atendimento, levando o saco para a área de serviço da aeronave. Mais tarde, enquanto organizava alguns utensílios, decidiu abrir a embalagem. Dentro, encontrou diversas notas colocadas por passageiros. "Foi aí que a minha ficha caiu", disse.

Essa gratificação veio em um momento muito delicado para Brittney, que disse estar enfrentando dificuldades financeiras e não ter conseguido aproveitar o clima festivo de fim de ano como de costume. "Pode não parecer muito para alguns, mas foi uma benção incrível para mim", afirmou.

Embora a prática de gorjetas seja comum em alguns serviços, as regras variam no setor aéreo. Algumas empresas proíbem o recebimento de dinheiro para evitar eventual tratamento diferenciado a quem oferece gratificações.

Brittney preferiu não revelar para qual empresa trabalha.