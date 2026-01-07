Idoso sobrevive após cair do 15º andar e ficar pendurado em varal

Com o impacto da queda, as roupas que estavam no varal acabaram caindo - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um idoso de 80 anos foi salvo após despencar do 15º andar e ficar preso no 7° andar de um prédio residencial em Nanjing, na província de Jiangsu, na China. Um funcionário do condomínio foi o responsável pelo resgate do idoso.

Segundo o jornal britânico The Sun, o homem, que não teve a identidade divulgada, caiu de costas e ficou com as pernas balançando no ar. Ele ficou pendurado em um varal de roupas instalado do lado de fora da janela de um apartamento no 7º andar. Com o impacto da queda, as roupas que estavam no varal acabaram caindo.

Moradores do prédio presenciaram a cena e acionaram imediatamente a segurança do local. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do resgate: o funcionário amarrou uma mangueira de incêndio na própria cintura e escalou pela janela do 8º andar até alcançar o varal onde o homem estava preso.

Após ser resgatado, o idoso foi levado em segurança para o interior do apartamento no 7º andar. Ele estava consciente no momento do salvamento e, em seguida, foi encaminhado a um hospital da região. Apesar da gravidade da situação, o idoso não sofreu fraturas, mas permaneceu internado para observação médica.