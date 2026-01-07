InícioMundo
Trump diz que agente da ICE agiu em legítima defesa ao matar mulher a tiros

Incidente aconteceu próximo ao local onde policias assassinaram George Floyd em 2020. Manifestantes entraram em confronto com forças de segurança após o tiroteio

A operação de hoje contou com cerca de 2 mil agentes da ICE e do Departamento de Segurança Interna - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quarta-feira (7/1), que o agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) que atirou e matou uma mulher durante uma operação em Minneapolis agiu em legítima defesa. 

“A motorista do carro estava causando muita desordem, obstruindo e resistindo, e então atropelou violentamente, deliberadamente e cruelmente o agente da ICE, que parece ter atirado nela em legítima defesa”, declarou Trump na rede social Truth Social.

O republicano ainda afirmou que a “esquerda radical” é a responsável pelo incidente. “Eles [os policiais e agentes da ICE] estão apenas tentando fazer o trabalho de tornar a América segura”, afirmou. O governador de Minnesota, Tim Waltz, chamou o caso de “propaganda”.

Autoridades locais apontam que a mulher é uma cidadã norte-americana de 37 anos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que agentes tentam abrir a porta do carro SUV. Quando a motorista arranca, um policial dispara várias vezes.

Minneapolis tem sido alvo de operações anti-imagração desde 2025 devido à comunidade somali na região. Em dezembro, Trump chamou esses imigrantes de “lixo do leste africano”.

A operação de hoje contou com cerca de 2 mil agentes da ICE e do Departamento de Segurança Interna. Após o tiroteio, manifestantes tomaram as ruas e entraram em confronto com as forças de segurança.

O incidente aconteceu próximo ao local onde George Floyd, um homem negro, foi morto por policiais em maio de 2020. O episódio causou revolta em todo o país e milhares de manifestantes foram às ruas contra a violência policial.

